Metropolitan Opera apresenta La Bohème de Puccini, com o tenor Charles Castronovo e a soprano Maria Agresta

Neste domingo, dia 30, às 15h

La Boheme É uma ópera de Pequenas Coisas, disse certa vez Puccini, de objetos minúsculos esboçados com delicadeza. Ao invés de grandes efeitos, da utilização do palco como uma caixa mágica capaz de surpreender a audiência com a aparição de elementos fantásticos, La Boheme utiliza-se da boca de cena como um indiscreto buraco da fechadura. O que vemos são personagens aquecendo as mãos para fugir do frio, gorros na cabeça e um precário fogão. Nada mais distante da poesia romântica e idealista de um Wagner, por exemplo. A música também acompanha essa toada e funciona como uma ferramenta de apoio às emoções e atitudes das personagens, quase como um reforço psicológico a serviço do pequeno cosmo individual. Não deixa, porém, de ter alcances líricos e poéticos, mas assim o faz só para depois retornar ao universo particular. A oscilação constante entre o que é comum e o que é sentimental é o que faz de La Boheme uma ópera tão efetiva.

O libreto de La Bohème é uma parceria de Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, baseado no romance “Scènes de la vie de bohème”, de Henry Murger. O romance de Murger causou interesse em Puccini logo após a leitura, mas o compositor só decidiu musicá-lo depois de saber que Leoncavallo o estava fazendo. A ópera de Leoncavallo nunca obteve tanto sucesso quanto a de Puccini, que estreou um ano antes, em 1896, sob a regência de Arturo Toscanini. Já no ano seguinte, a ópera foi apresentada no Brasil, no Teatro Lírico do Rio de Janeiro e no Teatro São José em São Paulo. No Metropolitan La Bohème estreou em dezembro de 1900.

No elenco estão: a soprano Maria Agresta no papel de mimi; o tenor Charles Castronovo, como Rodolfo; a soprano Gabriella Reyes, como Musetta; o barítono Lucas Meachem, como Marcello; e ainda as participações de Alexander Birch Elliott e Peter Kellner. o coro e a orquestra do Metropolitan Opera House de Nova York estão sob a regência do maestro Carlo Rizzi.

Metropolitan Opera

Domingo, dia 30, às 15h

Apresentação: Chico Carvalho



Metropolitan Opera House

