Duas Telas produtora cultural comemora 10 anos com programação especial

Com uma vasta experiência na produção cultural dentro e fora do Amapá, a Duas Telas Produtora Cultural celebra em 2025 uma década de existência e para este momento preparou uma série de atividades comemorativas que iniciam nesta sexta-feira, 11 de julho, e segue até o mês de setembro.

O aniversário de 10 anos será marcado por lançamentos, encontros, discussões e celebrações culturais. Já nesta sexta-feira, 11, acontece uma roda de conversa sobre o processo de produção com os artistas representados pela produtora. Após a conversa acontecerá um sarau no espaço Duas Telas.

Dentro da celebração, terá também o lançamento de uma logomarca comemorativa desses 10 anos. “Criamos este selo, para a nossa identidade visual pensando no simbolismo que representasse a nossa evolução ao longo destes anos”, explica Giuliano Sales, CEO da Duas Telas.

Para a programação de aniversário que segue até setembro, a Duas Tela prepara atividades formativas voltadas para os artistas representados pela produtora, afim de levantar debates sobre a produção cultural no Amapá e também outras atividades especiais.

“Vamos produzir uma série encontros, entre eles, atividades formativas, saraus, podcast e cineclube, acerca de temas relevantes para a comunidade artística. Vamos também realizar o II Simpósio Amazônia Criativa e Sustentável, no mês de setembro”, conta Susane Farias, produtora executiva da Duas Telas.

Duas Telas

A Duas Telas Produtora Cultural é uma empresa da Amazônia que atua há uma década na cadeia produtiva da cultura, promovendo o empreendedorismo artístico com foco na sustentabilidade e valorização da identidade amazônica. Desenvolve projetos culturais, realiza espetáculos e shows, apoia artistas locais e fomenta a profissionalização no setor. Já teve projetos aprovados em editais como Petrobras, FUNARTE e Ibermúsicas, com circulação nacional e internacional. Durante a pandemia, viabilizou cerca de 200 projetos online, gerando renda e visibilidade para a produção cultural da região.

