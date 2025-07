Na região Norte, gastos com o futebol afetam o bolso de 65% da população, revela Serasa

Apenas 20% têm o estádio como principal local para ver seu time do coração: a maioria ainda assiste por TV aberta (72%) e TV fechada (40%).

Apenas 21% dos torcedores do Norte admitem o fanatismo por seu time de coração, mas o consumo relacionado com o futebol é cada vez maior e já atinge a marca de 65% da população, como revela estudo realizado pela primeira vez pela Serasa.

A pesquisa “Gastos com Futebol”, que ouviu 2.940 pessoas de todas as regiões do país, mostra como o esporte impacta uma fatia do orçamento familiar e influencia o comportamento financeiro dos torcedores.

Entre os principais gastos, as camisas de times continuam com larga vantagem de 61%, seguida bem abaixo por outros produtos licenciados (26,7%), ingressos para assistir aos jogos (24,7%) e streamings ou pay-per-view (20,5%).

As despesas, porém, parecem cada vez mais periféricas aos estádios, pois 58% dos nortistas acreditam que os eventos de futebol não são mais acessíveis ao público geral. Não por acaso, os ingressos para jogos aparecem em terceiro na lista, com apenas 24,7% na lista de gastos, mostrando não ser uma prioridade.

Um outro questionamento da pesquisa confirma o distanciamento. Quando perguntados sobre como assistem aos jogos, apenas 20,8% indicaram o estádio como palco. A preferência é de TV aberta (72%) e TV fechada (40%), e chama a atenção, embora não surpreenda, que a soma de quem assiste a jogos pelo Youtube (44%) e por streamings (22%) já chega próximo ao percentual dos que ainda estão na TV aberta.

Com dinheiro ou não, o certo é que o futebol estimula que o brasileiro não se imponha limites para estar ao lado de seu time. Pelo menos 60% dos entrevistados já “cometeu alguma loucura” pelo seu clube e 9% deles já colocaram como meta se fazer presente nos próximos mundiais de clubes.

Além de movimentar o bolso do brasileiro, sete em cada dez pessoas do Norte enxergam o papel social que o esporte representa no país. E 46% consideram o futebol como um grande aproximador de pessoas, promovendo laços entre familiares e amigos.

Durante a pesquisa foi possível perceber que o futebol feminino também está entre os eventos desejados pelo público. A porcentagem é muito próxima à intenção de assistir ao mesmo campeonato masculino, mostrando mais uma vez que o interesse do brasileiro é pelo esporte e não pelo gênero.

A pesquisa encomendada pela Serasa foi realizada pelo Instituto Opinion Box em junho de 2025, e ouviu 2.940 pessoas, de diferentes faixas etárias e regiões do Brasil.

