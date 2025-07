Sebrae, Embratur e GEA, apresentam Plano Brasis 2025-2027 para internacionalização do turismo no Amapá

A apresentação do Plano Brasis é aberto ao trade turístico e lideranças locais, para fortalecer o posicionamento do estado no mercado internacional

Maria Cândida Ferreira

Colaboração: Denyse Quintas

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) e o Governo do Estado do Amapá (GEA), realizam o encontro para a apresentação do Plano Brasis – Plano Internacional e Marketing Turístico 2025–2027. A iniciativa que conta com a presença do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, integra a agenda nacional de promoção da nova estratégia de marketing turístico que colocará o Amapá e o Brasil, no foco dos mercados internacionais. O evento ocorre na sede do Sebrae, no Salão de Eventos Macapá, no dia 17 de julho, às 14h30.

Segundo a superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante, a ação reforça o compromisso da instituição com o fortalecimento da cadeia produtiva do setor e a ampliação das conexões entre os destinos amapaenses e o mercado internacional.

“Acreditamos que o turismo é uma ferramenta estratégica de desenvolvimento regional. Apoiar iniciativas como o Plano Brasis é conectar nossos empreendedores a novas oportunidades e valorizar as experiências autênticas que o Amapá tem a oferecer”, destaca a superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante.

Durante o encontro, representantes do Sebrae Nacional, Embratur, GEA e Ministério do Turismo (MTur) apresentarão as diretrizes do Novo Plano Internacional de Marketing Turístico do Brasil e orientações para Promoção Internacional do Amapá, além de alinhar estratégias para atrair visitantes do exterior, com ênfase na cultura, sustentabilidade e experiências locais.

Plano Brasis

Lançado em abril de 2024 numa parceria entre o Sebrae, Embratur e outros parceiros estratégicos, o Plano Brasis, é uma iniciativa nacional que visa estruturar e promover o turismo de base comunitária e sustentável no Brasil. A proposta atua em cinco fundamentos principais: governança, capacitação, acesso ao crédito, promoção de destinos e estruturação de produtos turísticos com foco em sustentabilidade. O Amapá foi um dos escolhidos para a implementação da iniciativa piloto e a expectativa é de que o estado consolide sua presença em ações de promoção nacional e internacional a curto prazo.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e estão disponíveis pelo formulário online: https://forms.gle/PQktWSUJJwk5wB326. O evento é voltado a empresários, guias de turismo, agências, gestores públicos e demais profissionais que atuam no setor turístico do Amapá.

Programação

Data: 17.7.2025 – Quinta-Feira

Local: Sede do Sebrae – Salão de Eventos Macapá

Hora:14h30

Abertura institucional

Apresentação do Plano Brasil 2025–2027 (Embratur)

Orientações: Oportunidades para o Turismo Internacional no Amapá

Espaço para perguntas e articulações com o trade.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Foto de capa: Márcia do Carmo

