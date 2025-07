Mais de 700 profissionais refugiados e migrantes já foram beneficiados com ação de interiorização para diversos estados

Conquistar uma oportunidade de emprego formal é um desafio para pessoas refugiadas e migrantes no Brasil. Para mudar esse cenário, o Instituto Hermanitos, em parceria com a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), realizou a interiorização de mais de 700 profissionais venezuelanos, que partiram de Boa Vista (RR) para atuar em empresas localizadas em diferentes estados do Brasil.

Ao longo de um ano e meio, 73 processos de interiorização foram realizados, beneficiando quase 460 dependentes e familiares, totalizando mais de 1,16 mil pessoas impactadas.

A interiorização é uma estratégia do Governo Federal junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e teve início em 2018 por meio da Operação Acolhida. Ela consiste na realocação voluntária, segura, ordenada e gratuita de pessoas refugiadas e migrantes venezuelanas do município Boa Vista (RR) para outras cidades brasileiras. A iniciativa também promove novas oportunidades de integração socioeconômica e cultural.

Neste processo, o Hermanitos atua em diferentes etapas: desde a sensibilização e articulação com as empresas contratantes, seleção dos candidatos, até o acompanhamento on-line da chegada aos novos destinos.

Para isso, um dos principais mecanismos utilizados é a modalidade de Vaga de Emprego Sinalizada (VES), que identifica oportunidades formais de trabalho voltadas para refugiados e migrantes, possibilitando que os profissionais já viagem contratados.

“Ficamos muito felizes em contribuir para a vida dessas pessoas e seus familiares, que conquistam não apenas um emprego, mas também uma nova chance de recomeçar no Brasil. Sabemos dos inúmeros desafios enfrentados por quem chega ao país em busca de uma vida melhor. Por isso, cada interiorização realizada é mais um passo para a inclusão de verdade”, destaca Tulio Duarte, diretor-presidente do Hermanitos.

Segundo o estudo “Mercado de Trabalho para Pessoas Refugiadas no Brasil”, coordenado pela ACNUR, 55,7% deste público está desempregado, enquanto 16,3% atua na informalidade. A falta de validação de diplomas, a barreira do idioma e a discriminação social foram apontadas como os principais obstáculos.

Quem teve sua vida transformada é María Yulexy Morales Retabisca. Ela e seus familiares chegaram ao Brasil e foram acolhidos no abrigo Rondón 1, coordenado pela Operação Acolhida, onde suas vidas mudaram.

“Ali no abrigo, em Boa Vista, o Hermanitos apresentou várias vagas de emprego. Explicaram que nos ajudariam com a interiorização e com o translado da nossa família. Foi quando conseguimos a vaga no frigorífico. Minha família e eu estamos bem. Chegamos ao Brasil buscando um futuro melhor e, graças a Deus e a todo o apoio que nos deram, hoje estamos bem”, conta a colaboradora da GTFoods, uma das principais empresas de Maringá (PR).

Outra beneficiada é Edit Maria Villadiego Sotelo, hoje assistente técnica de engenharia na Yazaki Brasil, em Tatuí (SP). A unidade projeta os componentes automotivos para todo o continente. “Nunca havia trabalhado nesta área. Aqui, comecei a estudar também e pretendo fazer uma carreira em Gestão Empresarial. Esta é uma empresa que requer um perfil como o meu, e por isso vou me esforçar”, conta.

Seu marido, Danny Jose Gascon Gutierrez, trabalha na mesma empresa e atualmente concorre para se tornar Coordenador no departamento de Engenharia. Enquanto isso, Edit celebra a conquista de uma nova vida em família.

“Meus filhos já estão na faculdade. O mais velho escolheu Comércio Exterior, e a mais nova, Design Gráfico. […]. Tatuí é uma cidade pequena, com gente muito gentil. De verdade, estamos muito felizes, e em grande parte agradeço a Deus e ao Hermanitos”, finaliza.

