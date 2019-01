Show-bingo Viva Lula Jerônimo – em prol da saúde do querido artista

Amigos e familiares do renomado cantor, compositor e violonista, Lula Jerônimo, promoverão no dia 16 de fevereiro, a partir das 11h, na Associação dos Servidores do Ministério Público (Assemp), o Show-bingo Viva Lula Jerônimo. A iniciativa visa arrecadar fundos para o tratamento de saúde do ilustre músico homônimo ao evento.

Em dezembro de 2018, o músico Lula Jerônimo foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O artista, que completará 73 anos no dia do evento (16 de fevereiro), passou um período internado, mas já está em sua residência. Porém, está com um lado do corpo paralisado e precisando de adaptação na sua casa para auxiliar na sua locomoção e acomodação. Além disso, necessita de apoio para realizar fisioterapia e comprar medicações.

Atrações

Lula é querido no meio artístico e cultural e por isso contará com diversas atrações unidas em prol do reestabelecimento de sua saúde no Show Viva Lula Jerônimo. Entre as atrações estão:

Mayara Braga, Zé Maria Cruz, Paulinho Bastos, Amadeu Cavalcante, banda Negro de Nós, Cléverson Baía, Beto Oscar, Osmar Júnior, Helder Brandão, Jorginho do Cavaco, Brenda Melo, Alan Gomes, Cley Lunna, Pat Andrade, Moisés Sandino, Joãozinho Gomes, banda Afro, Chico Terra, João Amorim, Josy Di Lima, Megh Araújo, Fanie Caena, Erick Pureza, Andreia Lopes (poesia), Hayam Chandra, Chermont Júnior, Anete Peixoto Cia de Dança, Escola Petit Dance, Enrico Di Miceli, Alan Yared, Alexandre Veríssimo, Oneide Bastos, Barca do Iguarani, Nonato Santos, Neivaldo, Joatã Santarém, Alfredinho do Acordeon, Black Sabbá, entre outros artistas a confirmar.

Sobre Lula Jerônimo

Lula Jerônimo é cantor e compositor, nascido em Pernambuco e residente em Macapá, desde março de 1987. Quando aqui chegou, como cantor da noite, trabalhou no bar e restaurante “O Balaio”. Em 1988 passou a trabalhar no restaurante “Do Jura”, em Fazendinha. No mesmo ano fez um show no bar “Lennon”, comemorando “30 anos de Bossa Nova”, acompanhado por uma banda composta por músicos da terra, o que lhe rendeu elogios por parte do compositor Carlos Lyra, que estava de passagem pela cidade.

Durante três anos consecutivos foi músico exclusivo do “Novotel”. Participou de shows nos projetos: Pororoca, Macapá Verão, Aniversário da Cidade, Aniversário da Fortaleza de São José, Canto de Casa, Mesa de Bar, Fortificando a Arte, Projeto Botequim, Brasil 500 pássaros, Expo Feira Agropecuária, 50 anos dos Poetas João Gomes e Val Milhomen, etc. E lançou um CD/DVD intitulado “Lula Jerônimo”, onde apresenta ao público músicas de sua autoria.

O Cantor e instrumentista possui mais de três décadas dedicadas a música somente no Amapá. Pela sua incalculável contribuição para a nossa cultura e pelo baita cara porreta que Jerônimo é, pedimos a força de todos.

Sempre guerreiro, Jerônimo está usando uma cadeira de rodas, mas acreditamos que é temporário, e no dia 16 de fevereiro, além de comemorar o aniversário de 73 anos, convidamos você a abraçar essa causa. Portanto, estão todos convidados, todos os amigos e amantes da boa música. Contamos com seu apoio. Lembre-se que boas ações trazem paz ao coração e produzem sonhos felizes.

Serviço:

Show-bingo Viva Lula Jerônimo – (com diversas atrações)

Localizada na Rodovia Duca Serra, 520 – Alvorada, Macapá (entre a AABB e o Clube Monte).

Data: 16/02/2019 (sábado)

Hora: a partir das 11h.

Elton Tavares – Jornalista e amigo de Lula Jerônimo desde gitinho (com informações de Bruno Jerônimo).