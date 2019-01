Sisu registra mais de 166 mil inscritos no primeiro dia

Podem participar quem fez o Enem 2018 e não zerou a redação



No primeiro dia de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Ministério da Educação (MEC) já registrou mais de 166 mil candidaturas. De acordo com balanço da equipe de monitoramento entre às 0h e as primeiras horas do dia foram contabilizadas mais de 309 mil inscrições, o que representa uma média de duas mil inscrições por minuto.

Pode participar do Sisu 2019 quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 e não tenha tirado nota zero na redação. Como o Sisu é atualizado em tempo real é necessário que o candidato acesse diariamente o sistema para saber qual a sua posição.

Nesta primeira edição do Sisu em 2019 estão sendo ofertadas 235.461 vagas, distribuídas em 129 universidades e institutos federais de educação superior espalhados por todo o país. Os interessados têm até o dia 25 desse mês para se inscrever exclusivamente pela página do Sisu na internet com o número de inscrição do Enem. Cada candidato poderá escolher até duas vagas, especificando a ordem de preferência, o turno e a modalidade de concorrência.



Simulador Sisu 2019

Uma novidade deste ano é o simulador Sisu. A ferramenta lançada pelo MEC permite aos candidatos comparar informações e, a partir da sua nota, verificar em qual universidade pode vir a ser aprovado e em quais cursos. O simulador também serve como auxílio para saber o que é preciso melhorar na nota do Enem para conseguir aprovação no curso de interesse. Para utilizar a plataforma basta acessar o site do Sisu e clicar em “simule aqui seu desempenho do Sisu”. Na outra página, terá a opção “download”. Depois de instalado, basta inserir as notas obtidas no Enem e filtrar a comparação por região, turno e cursos.



Bolsas de estudo para faculdade

Quem não conseguiu uma boa nota na redação do Enem ou chegou atrasado e perdeu a prova ainda tem uma chance de começar a graduação com uma bolsa de estudo do Educa Mais Brasil. Sem a necessidade de comprovar renda para participar do processo seletivo, os interessados podem acessar o site do programa, filtrar a faculdade pela cidade, escolher o curso de interesse e realizar a inscrição e forma gratuita.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil