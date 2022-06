Instituição que acolhe venezuelanos promove programação especial no mês do refugiado

Para celebrar o mês em que se comemora o Dia Internacional do Refugiado, nesta sexta-feira, dia 10 de junho, a Organização da Sociedade Civil (OSC) Hermanitos realizou uma programação especial em parceria com a Escola Barão do Rio Branco, localizada na rua Joaquim Nabuco, 1152, bairro Centro, com 150 estudantes e toda a comunidade escolar.

A programação intitulada “Festa da Amizade” foi marcada por apresentações musicais, comidas e danças típicas da Venezuela, teatro e uma marcha simbólica para celebrar a amizade entre brasileiros e venezuelanos. Os colaboradores do Hermanitos participaram com várias ações como orientação para a emissão de documentos, elaboração de currículos, orientações para incentivo ao empreendedorismo, entre outros.

O diretor presidente do Hermanitos, Tulio Duarte, informou que a escola é muito representativa para celebrar a integração entre culturas estrangeiras, porque 45% dos 150 alunos são venezuelanos. Para marcar a celebração do Dia do Refugiado, o Hermanitos apoiou financeiramente a criação de um mural de mais de cinco metros, feito pelo artista grafiteiro Denis LDO, com uma imagem que faz alusão ao acolhimento da escola aos estudantes refugiados e migrantes venezuelanos.

“A criação do mural também faz parte de uma campanha do Hermanitos de combate à xenofobia e ao preconceito contra os venezuelanos em Manaus. O Dia do Refugiado será comemorado no dia 20 de junho e estamos promovendo uma série de ações para destacar a importância da data. O evento de hoje na escola mostrou acolhimento, diversidade cultural e ações de união entre brasileiros e venezuelanos, além de enfatizarmos a importância de combater a xenofobia”, comentou.

A programação especial na escola faz parte da campanha desenvolvida pelo Hermanitos, com base no Programa Integrando Horizontes, que acontece em parceria com a Fundação Pan Americana de Desenvolvimento (FUPAD) e com apoio do Departamento de População, Refugiados e Migração (PRM) dos Estados Unidos. A atividade também recebeu apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc).

“Celebrar a diversidade cultural e o acolhimento é uma das nossas marcas. Por isso, sempre estaremos de braços abertos, sempre acolhendo os alunos, seja qual for a nacionalidade. Além da cultura venezuelana, a Festa da Amizade também enfatizou outros países”, comentou a diretora da escola, Glades Lima.

