Programa Inova Amazônia do Sebrae finaliza aceleração de 20 startups de bioeconomia no Amapá

O projeto desenvolveu negócios de bioeconomia com a aplicação de treinamentos, conteúdos dinâmicos e inovadores para os empreendimentos selecionados

Brenda Pires

O presidente do Conselho do Sebrae em exercício, Jurandil Juarez; e a diretora técnica do Sebrae, Suelem Amoras, receberam startups participantes do Programa Inova Amazônia – Módulo Tração, para o encerramento do ciclo. O objetivo é apoiar, gerar novos negócios inovadores e sustentáveis, fortalecer o ecossistema de inovação do Amapá com a conexão entre empreendedores, mercado e investidores. O encerramento aconteceu na sede da instituição, nos dias 10 e 11 de julho, das 8h às 18h.

De acordo com o presidente do Sebrae em exercício, Jurandil Juarez, o Amapá é um celeiro de ótimas startups que provocam revolução na inovação e sustentabilidade em nível nacional. “Em pouco tempo veremos os resultados nos índices na diminuição da pobreza, nos índices de aproveitamento do mercado de trabalho, e principalmente nos índices de melhoria da qualidade de vida”, disse o presidente em exercício, Jurandil Juarez.

“Foram seis meses de transformação, e contribuir com o desenvolvimento das startups participantes, por meio de análise de melhoramento e redesenhos estratégicos, significa que cumprimos o nosso papel, porque nossa meta é assistir o empreendedor nos 16 municípios”, declarou a diretora técnica, Suelem Amoras.

Programação

A programação técnica do primeiro dia, contou com o Painel Inovação é Coisa de Mulher, que discutiu o papel das mulheres no ecossistema de inovação, com apresentação de experiências e resultados; o Painel Mercado e Investimentos em Startups, um bate-papo com três investidores sobre as perspectivas para o mercado de investimentos e inovação; e treinamento de pitch, onde as startups tiveram a oportunidade de aprimorar as apresentações.

O segundo dia de evento, contou com as apresentações dos projetos das startups. Uma banca de avaliação composta por especialistas, avaliaram as 20 startups participantes, e promoveu uma intensa troca de conhecimento e informações.

Destaque

Na defesa em pitch (apresentação direta e curta, com o objetivo de vender a ideia da startup para um possível investidor) quatro startups foram destaques, entre elas, Amazon Reuse, uma startup de gestão de desempenho sustentável, oferece serviços para consolidar políticas de sustentabilidade; BactoLac, startup de biotecnologia voltada para melhorar o processo produtivo de peixes no Brasil; PédAçai Marketplace, startup que conecta produtores de açaí a vendedores, unindo o potencial do açaí à tecnologia para criar conexões e oportunidades; e Yara Couro, startup que transforma o resíduo da pele do peixe no couro da Amazônia.

“Durante o Programa Inova Amazônia Tração, a Amazon Reuse conseguimos investir nos softwares de serviço, ampliação da equipe técnica e operacional e agora estamos dentro do mercado de com prestação de serviço para várias instituições e entidades”, disse a CEO da startup destaque Amazon Reuse, Marília Nery.

Startups

O Módulo Tração atendeu 20 startups de negócios inovadores da bioeconomia, são elas, Fogo & Brasa; Amazon Bioprotein; Blue-Green; Raizes Biotech LTDA; Greencolors; Amazon Reuse; Jary – Soluções Sustentáveis; DruGet; Origens; AmazWood; Grupo Oikos; Chocolates Cassipore; BactoLac; Tuxtu Conectividade Ambiental; EcoPesticide; Flor de Açaizeiro; Ton Amazonicum; PédAçai Marketplace; Yara Couro e Vitrum.

Programa

O Inova Amazônia no Amapá, é um programa focado em estratégias para fomentar, apoiar e desenvolver pequenos negócios, startups, empreendimentos e ideias inovadoras alinhadas à bioeconomia, que tenham como premissa a atuação direta ou indireta para preservação ou uso sustentável dos recursos da biodiversidade da Amazônia. O Programa tem como objetivo gerar novos negócios, agregar valor às empresas existentes e fortalecer o ecossistema de bioeconomia amazônica, por meio da inovação, da sustentabilidade e da conexão entre empreendedores da região e empreendedores de outras localidades.

Tração

O segundo módulo do Programa Inova Amazônia, é focado em tração, destinado a fortalecer os negócios existentes, induzir o ganho de mercado, preparar para receber investimentos e induzir à escalabilidade, inclusive em âmbito internacional.

De acordo com o gerente da Unidade de Soluções Inovadoras e Competitivas do Sebrae no Amapá (Unic), Bruno Castro, o crescimento do Inova Amazônia no Amapá se dá em razão do trabalho realizado pelo Sebrae junto ao Ecossistema de Inovação no estado e pela convergência da rede de apoio aos empreendedores do segmento inovador que se construiu.

“São negócios de alta performance produzindo soluções de vanguarda focadas na bioeconomia e que com a aceleração irão gerar resultados ainda mais expressivos, em paralelo ao aumento da densidade de negócios vocacionados que estamos atendendo e incluindo na esteira da inovação, fato que sem dúvida contribui para o fortalecimento da nossa economia e sucesso dos empreendedores do Amapá”, disse o gerente da Unic/Sebrae/AP, Bruno Castro.

A gestora do processo de atendimento Inova Amazônia Amapá, Josseli Pantoja, reforça que o Inova Amazônia é a iniciativa do Sebrae que visa potencializar o empreendedorismo na Amazônia Legal a partir da bioeconomia, reunindo o que há de mais inovador em sustentabilidade e atuando para promover o desenvolvimento territorial a partir do uso adequado dos recursos da socio biodiversidade”, citou o gerente, Bruno Castro.

Coordenação

O Programa Inova Amazônia no Amapá é coordenado pelo gerente da Unidade de Soluções Inovadoras e Competitivas do Sebrae no Amapá (Unic), Bruno Castro e pela gestora do processo de atendimento Inova Amazônia Amapá, Josseli Pantoja.

Parceiros

São parceiros do Sebrae, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (Fapeap), a Ventiur Smart Capital e a Comunidade Tucuju Valley.

Serviço:

Sebrae no Amapá

