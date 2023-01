Escola SESI Amapá oferta bolsas de estudo para o Novo Ensino Médio no município de Santana

Jovens do município de Santana, que tenham concluído o 9º ano do Ensino Fundamental e tenham até 17 anos completos, podem se candidatar ao Vestibulinho da Escola SESI Amapá. O concurso oferece bolsas integrais para o Novo Ensino Médio, com itinerário de formação técnica ministrado pelo SENAI. O processo é aberto para a comunidade em geral e dependentes de industriários, que possuam renda familiar mensal de até 2 salários mínimos e sejam oriundos da rede pública de ensino.

A seleção dispõe de 60 vagas na Unidade Integrada SESI/SENAI Santana com a formação técnica em Energias Renováveis. O edital que rege o processo está disponível em www.ap.sesi.org.br e a inscrição deve ser realizada até 13 de janeiro, em duas etapas. Após preencher os dados no site, disponível na aba Vestibulinho, o candidato deve enviar os documentos exigidos, digitalizados, pelo e-mail vestibulinho.escola@ap.sesi.org.br, ou, pelo WhatsApp (96) 98414-0132.

A seleção será por meio de análise curricular e levará em consideração o desempenho nos seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa e Matemática. Ou seja, serão selecionados alunos que comprovem, mediante documentos escolares, ter média igual a 70% do valor total previsto para as disciplinas. Exemplo, as escolas que adotem notas de 0 a 10, o aluno deve obter média igual a 7 ou maior. Se a escola adotar notas de 0 a 100, o aluno deve obter média igual a 70 ou maior.

A coordenadora do processo seletivo, Sandra Silva, explica que o objetivo da Escola SESI Amapá, é democratizar o ensino de qualidade no estado. “Em sintonia com a Base Nacional Comum Curricular, o Novo Ensino Médio do SESI agrega à formação geral a um itinerário de formação técnica em Energias Renováveis ofertado pelo SENAI e assim garante qualidade e empregabilidade para os jovens do Amapá”, destaca.

Novo Ensino Médio

As matrizes de referência curricular do Novo Ensino Médio foram construídas na perspectiva de áreas de conhecimento e módulos do itinerário formativo, baseado no desenvolvimento de competências. Dessa forma, o aluno tem a oportunidade de concluir a educação básica e, ainda, um curso técnico profissional. Na prática, ao longo dos três anos escolares, o estudante faz a seguinte trilha:

1º ano – formação geral (SESI) + módulo mundo do trabalho (SENAI);

2º ano – formação geral para a área industrial (SESI) + módulo integrador (SENAI);

3º ano – formação geral para a habilitação técnica (SESI) + módulo específico (SENAI).

O edital com todas as informações do processo pode ser acessado no site do SESI Amapá, na área Vestibulinho. Informações pelo WhatsApp (96) 98414-0132. As aulas estão previstas para iniciar em 24 de janeiro.

