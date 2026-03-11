quarta-feira, março 11, 2026
AmapáEmpreendedorismo

Carreta Empreendedora do Sebrae inicia ações com atendimentos gratuitos no Brasil Novo até sexta (13)

Livia Almeida

Durante quatro dias, empreendedores do bairro terão acesso a serviços gratuitos de consultorias e oficinas voltadas a quem já empreende ou deseja abrir o próprio negócio

Isabel Ubaiara

A Carreta Empreendedora do Sebrae no Amapá retorna com a primeira ação de 2026, no bairro Brasil Novo, que está localizada na Zona Norte de Macapá, na Rua Mamoeiro, esquina com a Avenida Coqueiro, na pracinha do bairro, no período de 10 a 13 de março, das 8h30 às 20h. Empreendedores e futuros empresários terão a oportunidade de acessar serviços gratuitos de orientações e cursos, para fortalecer os negócios.

A gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento (UAR) do Sebrae, Denise Nunes, explica que o retorno da Carreta Empreendedora ao bairro Brasil Novo, ocorreu a partir de um pedido dos próprios moradores e empreendedores da região, que nesta nova edição a ação chega ainda mais estruturada, com ampliação das capacitações e do número de consultores que estão em visita aos estabelecimentos do bairro.

“Estamos com outras unidades do Sebrae atuando como parceiros, como as áreas de agronegócio, indústria, comércio e serviços; assim, conseguimos trabalhar diferentes temas relacionados aos negócios da região, como moda, açaí e varejo, e capacitações voltadas para a gestão empresarial”, destacou, Denise Nunes.

Atendimento

Entre os serviços oferecidos estão abertura de Microempreendedor Individual (MEI), orientação empresarial, parcelamento de dívidas, emissão do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), e consultorias especializadas. A programação inclui palestras e oficinas que abordam temas importantes para a gestão de pequenos negócios.

A professora de história, Carla Mafra, conta que buscou informações sobre como funciona a abertura de uma empresa e entender melhor como é o funcionamento de um negócio e quais os benefícios, inclusive bancários, para quem quer iniciar um trabalho empreendedor.

“O atendimento me ajudou a esclarecer os próximos passos para estruturar a atividade que pretendo desenvolver. Já tenho o ramo que escolhi seguir, que é na área da educação, é baseado em conteúdos sobre História do Brasil e sobre a história do Amapá, por meio de aulas e atividades educativas”, explicou, Karla Mafra.

Carreta

De acordo com o coordenador estadual da ação Aqui Tem Sebrae e da Carreta Empreendedora, Marcelo Modesto, outra novidade desta edição no bairro Brasil Novo é o reforço na estrutura de atendimento com a utilização da Unidade Móvel do Sebrae, uma van que amplia a capacidade de serviços oferecidos à comunidade. “Estamos com a Carreta Empreendedora do Sebrae, com a Van para ampliar o número de atendimentos. Dessa forma, conseguimos receber mais pessoas com conforto e facilitar ainda mais o acesso de microempreendedores e de quem deseja abrir o próprio negócio”, finalizou, Marcelo Modesto.

Coordenação

A ação do Sebrae no bairro Brasil Novo em Macapá, é coordenado pela gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento (UAR), Denise Nunes, e pelo coordenador estadual da ação Aqui Tem Sebrae e da Carreta Empreendedora, Marcelo Modesto.

Programação

Data: 10 a 12 de março de 2026

Hora: 14h às 16h – Oficina: Boas Práticas de Fabricação BPF/Açaí

Data: 10 de março de 2026 – Terça-Feira

Hora: 9h às 12h – Oficina: Moda com o Sebrae | Cores que Vendem e Vestem.

Descubra como a cor certa transforma imagem em vendas

Facilitador: Leilane Isacksson

Hora: 16h às 18h – Palestra: Formalize-se: Passo a Passo para se tornar MEI

Hora: 18h às 20h – Oficina: Como Obter Crédito para sua Empresa

Data: 11 de março de 2026 – Quarta-Feira

Hora: 9h às 12h – Oficina: Visual Merchandising – Vitrine que vende

Facilitador: Patrick Augusto Batista Barbosa

Hora: 16h às 18h – Oficina: Formação de Preço da Mercadoria ou Serviço

Hora: 18h às 20h – Oficina: Canva: Como Criar Artes Criativas para o Seu Negócio

Data: 12 de março de 2026 – Quinta-Feira

Hora: 16h às 18h – Oficina: Como Criar Conteúdo que vende nas Redes Sociais

Hora: 18h às 20h – Oficina: Como Vender Mais pelo Instagram e WhatsApp Business

Data: 13 de março de 2026 – Sexta-Feira

Hora: 9h às 12h – Oficina: Artes da Terra – Biojoias Sustentáveis

Facilitador: Silvio Barros, CEO da empresa Art’s Paxiuba

Hora: 16h às 18h – Oficina: Reels e Vídeos Curtos: Como Gravar e Editar com o Celular

Hora: 18h às 20h – Oficina: Marketing Digital para o Pequeno Negócio.

Serviço:

Sebrae no Amapá

