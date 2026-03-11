Projeto fortalece autonomia financeira de mais de 640 mães solo refugiadas e migrantes no AM e RR

“Foi uma das melhores coisas que já me aconteceram, porque foi assim que comecei a trabalhar aqui no Brasil”. É dessa forma que a venezuelana Yizzell Carolina Mejías Briceno, de 38 anos, que reside no país há apenas oito meses após deixar sua terra natal, destaca a participação no projeto “Mujeres Fuertes”, realizado em Manaus (AM).

Motivada pela crise econômica e social na Venezuela, Yizzell enfrentou dois dias de viagem marcados por incertezas, mas foi acolhida e descobriu uma oportunidade de recomeço na capital amazonense. Sem emprego e rede de apoio, ela conheceu o projeto pelas redes sociais do Instituto Hermanitos e decidiu participar. Como ela relata, o “Mujeres Fuertes” foi determinante para iniciar uma nova história em sua vida.

O caso de Yizzell reflete a realidade de centenas de chefes de família e mães solo refugiadas e migrantes que participam ou participaram da iniciativa. Criado e executado pelo Instituto Hermanitos, o projeto nasceu em 2022 com a missão de promover autonomia financeira e fortalecimento social por meio do empreendedorismo nas áreas de Gastronomia Beleza.

A formação é oferecida em Manaus (AM) e Boa Vista (RR), com inscrições gratuitas e cada edição tem duração média de seis meses. Ao longo da jornada, as participantes acessam uma ampla gama de conhecimentos para se tornarem empreendedoras, incluindo cursos profissionalizantes, oficinas, aulas sobre educação financeira, direitos trabalhistas e direitos da mulher, além de capacitação em habilidades socioemocionais (soft skills), e atividades de empoderamento feminino.

Além disso, elas recebem apoio financeiro e um kit de equipamentos e produtos para iniciar o seu próprio negócio, de forma autônoma e garantindo renda para sua família.

Outro diferencial é que as participantes recebem todo o apoio necessário para participar das aulas. Inclusive, elas podem levar seus filhos para as atividades. As crianças ficam num espaço especial para brincar e estudar, com acompanhamento do time da instituição.

O diretor-presidente do Hermanitos, Túlio Duarte, enfatiza que, mais do que qualificação técnica, o “Mujeres Fuertes” busca criar um ambiente de acolhimento e fortalecimento emocional. Ele explica que muitas mulheres lidam com desafios como barreiras linguísticas, ausência de rede de contatos, escassez de recursos financeiros e, em alguns casos, situações de xenofobia.

“O diferencial do projeto é atuar de forma integral. Trabalhamos a qualificação técnica, mas também o emocional e o social. Essa combinação é o que permite que tantas mulheres rompam ciclos de vulnerabilidade e conquistem autonomia sustentável – alcançando também suas famílias e pessoas próximas”, pontua.

A iniciativa já beneficiou 646 mulheres, sendo 447 em Manaus e 199 em Boa Vista. Do total, 637 são venezuelanas (98,6%), incluindo indígenas das etnias Warao, Pemón, Karinã, Arecuna e Wayuu. Também participaram mulheres de outras nacionalidades, como uruguaia, dominicana, haitiana, cubana e brasileira. Somente em 2025, o projeto impactou diretamente cerca de 200 mulheres, entre elas 13 indígenas e 16 em situação de acolhimento institucional.

O impacto não se limita às participantes: ao todo, 2.236 pessoas foram alcançadas de forma indireta nas duas capitais, considerando familiares e membros da rede comunitária.

Maria Belisario, supervisora da 9ª edição do projeto em Manaus, destaca a transformação vivida pelas participantes ao longo da formação. “O que fica não é apenas o que foi aprendido, mas o que foi despertado em cada uma. Foi uma caminhada feita de escuta, troca, desafios e descobertas. Um percurso que exigiu coragem para recomeçar e disposição para aprender”, conta.

A iniciativa é executada pelo Hermanitos, com recursos oriundos de reversão trabalhista do Ministério Público do Trabalho Amazonas e Roraima (MPT – AM/RR) e com apoio do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – Amazonas e Roraima (TRT 11ª Região – AM/RR), da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas (Sebrae-AM).

Sobre o Hermanitos

O Instituto Hermanitos atua na promoção da dignidade, acolhimento e geração de oportunidades para pessoas refugiadas e migrantes nos estados do Amazonas e Roraima. Por meio de programas de empregabilidade, formação empreendedora, capacitações, apoio psicossocial e ações culturais, a instituição contribui para a integração e valorização desses grupos no contexto amazônico. Saiba mais em: www.hermanitos.org.br.



