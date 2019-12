Dia 13 de dezembro tem edição especial de Natal do Luau na Samaúma

O clima das festas de fim de ano não poderia ficar de fora da programação do Luau na Samaúma. Neste mês de dezembro, a Prefeitura de Macapá, Ministério Público do Estado, Secult e Sebrae preparam uma edição especial de Natal com coral, exposições, feiras, muita gastronomia e música.

A edição ocorrerá no dia 13 de dezembro, na Praça da Samaúma, no Araxá. A programação inclui Feira de Artesanato do Projeto Mulheres que Fazem, do Instituto Municipal de Política de Promoção da Igualdade Racial (Improir) e Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres (CMPPM).

O Luau contará com uma programação diferenciada, que incluirá exposições diversas, venda de comidas típicas e foodtrucks, exposição e comercialização discos de vinil, exposição de objetos antigos e tenda literária com exposição e comercialização de livros e declamações poéticas com a Associação Literária do Estado do Amapá (Alieap) e Movimento Poesia Boca da Noite, além de exposição de artes visuais.

Para quem gosta de sair para ir às compras pode aproveitar no Luau a feira de produtos do campo do Sebrae ou experimentar o simulador de impacto da CTMac. Para os amantes das artes visuais haverá exposição dos artistas Claudete Machado e Max Gabriel.

Para a criançada tem intervenção artística com os arte-educadores da CTMac, oficinas de minichefes do Sebrae, contação de histórias e espetáculo teatral infantil.

Confira a programação completa:

17h – Contação de história com o Proler (Semed);

17h30 – Espetáculo “Buiando na Antranet”;

19h – Coral do projeto Anjos da Guarda Civil Municipal de Macapá;

19h30 – Nonato Santos;

20h – João Amorim;

21h – Amadeu Cavalcante;

22h – Sambarte.

Cássia Lima

Assessora de comunicação/Fumcult

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...