Macapá Verão Online 2020: publicado edital de credenciamento de atividades artísticas e culturais

A Fundação Municipal de Cultura (Fumcult) divulgou o Edital de Chamada Pública de credenciamento de atividades artísticas e culturais para o Macapá Verão Online 2020. O documento traz informações para a credenciação de atrações artística e/ou culturais, propostas por companhias, grupos, bandas, coletivos, artistas, produtores de arte e cultura, de renome local ou regional, consagrados pela crítica especializada ou pela opinião pública, para eventual contratação para compor a grade de programação do Macapá Verão deste ano.

O evento ocorrerá no período de 13 a 27 de agosto, de forma online, por conta da pandemia causada pela Covid-19, e isolamento social. Os recursos orçamentários e financeiros necessários para o desenvolvimento desta ação serão oriundos do Programa de Trabalho Viver Cultura e do Tesouro municipal. Os proponentes credenciados do edital de chamada pública poderão prestar serviços artístico/culturais nos eventos do Macapá Verão 2020 e serão remunerados por transferência bancária, em favor do representante legal das atrações e/ou do próprio proponente.

Os critérios de participação e datas podem ser encontrados no edital, pelo link: http://fumcult.macapa.ap.gov.br/inscricao/.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Kelly Pantoja

