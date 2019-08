Sudam visita estados da região amazônica e avalia projetos de desenvolvimento

A Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) acolheu 13 projetos do governo de Roraima que indicam investimentos de R$ 300 milhões para o estado.

Os projetos serão incluídos no Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia 2020-2023 e a aplicação do dinheiro será prevista no Plano Plurianual do Governo Federal.

O superintendente da Sudam, Paulo Roberto Correia, diz que os projetos vão desde zoneamento ecológico até pavimentação de rodovias.

O estado foi o terceiro da Amazônia Legal a receber a visita de representantes da Sudam para a construção do plano de desenvolvimento. Acre e Amazonas também já apresentaram seus projetos.

Ainda em agosto, a Sudam vai a Tocantins. A previsão da superintendência é concluir as visitas aos nove estados da Amazônia até o final deste ano.

A precariedade da infraestrutura logística da região amazônica se mostra como a principal demanda dos gestores, segundo o superintendente.

Os projetos serão executados com recursos do governo federal e de fundos, como o de Desenvolvimento da Amazônia.

EBC

