Casa do Jazz reabre nesta sexta com exposições temáticas, pocket show e entrada gratuita

Espaço celebra cultura musical brasileira e antecipa clima do Amazonas Green Jazz Festival 2025

A Casa do Jazz, localizada ao lado do Teatro Amazonas, no Centro de Manaus, será reaberta nesta sexta-feira (25/07), das 15h às 21h, com entrada gratuita. O espaço conta com cantos instagramáveis, uma loja com produtos oficiais e exposições temáticas que enaltecem a cultura jazzística, para o público já entrar no clima do Amazonas Green Jazz Festival 2025.

No local, os visitantes conferem exposições sobre artistas brasileiros que fizeram e fazem história na música, como Tom Jobim, Elza Soares, Pixinguinha, Severino Araújo, Elis Regina e Laurindo Almeida. Também haverá uma homenagem especial para celebrar os 25 anos da Amazonas Band, anfitriã do festival. O Amazonas Green Jazz Festival é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Outros atrativos são a decoração temática, os espaços instagramáveis para fotos e a loja com produtos oficiais e personalizados, incluindo canecas, camisetas, ecobags, bottons e muito mais. O espaço funcionará até o dia 10 de agosto, sempre das 15h às 21h, com entrada gratuita.

“A Casa do Jazz é mais do que um ponto de apoio ao festival. É um espaço de celebração da memória musical brasileira e da potência criativa que o Amazonas tem revelado ao mundo. Valorizar o jazz é também valorizar a diversidade e a identidade do nosso povo”, destacou o secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, Caio André.

Em sua terceira edição, a Casa do Jazz se tornou um ponto de encontro para os amantes de música de alta qualidade. Haverá ainda pocket shows gratuitos em dias especiais, divulgados com antecedência, sempre ao pôr do sol, às 17h30, em frente ao espaço. O primeiro será nesta sexta-feira, com a cantora Liê de Cezar. O segundo acontecerá no domingo, dia 27, com o compositor Adriano Arcanjo.

Programação do Amazonas Green Jazz Festival

Mais de 10 shows com artistas nacionais e internacionais no Teatro Amazonas, além de um circuito gastronômico e palestras gratuitas, fazem parte da programação do Amazonas Green Jazz Festival 2025.

Com o tema “Brasileiro Sou! Alma, Som e Identidade”, a edição deste ano vai enfatizar a herança musical do país, com apresentações marcantes no Teatro Amazonas, entre os dias 1º e 10 de agosto.

As atrações incluem Luccas Martins, Heloísa Fernandes Quarteto, Luciana Souza, Amaro Freitas, Fábio Torres, Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA), Rony Ferreira, Orquestra Som do Nordeste, Cleber Almeida Quarteto, Diego Garbin, Ivan Lins e Gilson Peranzzetta. Entre os nomes internacionais, o palco recebe a National Youth Orchestra Jazz (NYO Jazz) e o Robby Ameen Quintet.

Outro destaque será o lançamento do álbum “A Onça e o Pajé”, do pianista e multi-instrumentista brasileiro radicado nos EUA, Jovino Santos Neto.

Enquanto isso, o projeto Aqui Tem Jazz apresenta um circuito gastronômico e cultural que visa estimular a economia local, unindo os ritmos e curiosidades do jazz com a gastronomia regional em diversos estabelecimentos, como restaurantes, cafés, lanchonetes, bares e lojas.

Quem busca ampliar o repertório sobre temas relacionados à música jazzística poderá aproveitar as masterclasses e workshops. Os eventos acadêmicos serão realizados no Teatro Gebes Medeiros e no Centro Cultural Palácio da Justiça (CCPJ), ambos localizados no Centro, abordando temas como arranjo, bateria, pandeiro, mixagem de áudio, criatividade, piano, composição, entre outros.

Novidades e mais informações estão disponíveis nos sites Cultura do AM, Amazonas Green Jazz Festival, e nas redes sociais: @culturadoam e @amazonasgreenjazzfestival.

