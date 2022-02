Rússia e Ucrânia terminam primeira reunião sem acordo em Belarus

Representantes dos dois países conversaram por cinco horas, mas não chegaram a um acordo; Outro encontro deve acontecer nos próximos dias

A reunião entre Rússia e Ucrânia, em Belarus, terminou sem acordo entre os países nesta segunda-feira (28). A informação foi divulgada pela própria agência de notícias russa. Mesmo com cinco horas de duração, as delegações não chegaram a uma conclusão e uma nova rodada de negociações deverá acontecer nos próximos dias.

Importante ressaltar que os presidentes dos países não participaram do encontro de hoje. Enquanto a Ucrânia entrou na reunião com o objetivo de cassar fogo, a Rússia não divulgou seu posicionamento.

Do lado russo, a missão diplomática foi liderada pelo conselheiro do Kremlin, Vladimir Medinski. A Ucrânia enviou seu ministro da Defesa, Oleksii Reznikov, que chegou vestido com uniforme militar.

O encontro ocorreu em uma das residências do presidente bielorrusso Alexander Lukashenko, um dos principais aliados de Putin.

Desde o anúncio da reunião, o presidente ucraniano Volodimir Zelensky se mostrou cético em relação ao posicionamento da Rússia. “Como sempre, realmente não acredito no resultado da reunião, mas deixe que tentem”, declarou.

O confronto entre as duas nações entrou no seu quinto dia, com as cidades de Kiev e Kharkiv, as duas maiores da Ucrânia, sendo bombardeadas. As Forças Armadas ucranianas, porém, dizem que o Exército russo parece ter diminuído o ritmo da ofensiva.

Nos ataques em Kharkiv, pelo menos duas pessoas foram mortas, segundo o governo ucraniano. Em Kiev, em uma área próxima a uma ponte queimada, era possível observar granadas não detonadas, veículos atingidos e corpos de soldados russos após um ataque que foi repelido por forças ucranianas.

