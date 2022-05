Hoje é Dia internacional da liberdade de imprensa

DIA 3 DE MAIO DE 2022:

Dia do Parlamento [O Dia do Parlamento, comemorado em 3 de maio, foi estabelecido pela Lei 6.230, de 27 de julho de 1975, assinada pelo então presidente do Congresso Nacional Magalhães Pinto. A data foi destinada para comemorar a instalação da Primeira Assembleia Constituinte e da criação do Poder Legislativo no Brasil, no dia 3 de maio de 1823].

Dia do Legislador – Lei 6.230, 27/07/1975 [O Poder legislativo é aquele exercido pelo Congresso Nacional, formado pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados].

Dia Nacional do Taquígrafo [Comemora-se no dia 3 de maio o Dia Nacional do Taquígrafo. Esta data foi escolhida pela classe, reunida soberanamente em congresso – o 1° Congresso Brasileiro de Taquigrafia, realizado em 1951, em São Paulo, e promovido pelo Centro dos Taquígrafos de São Paulo – para comemorar o Dia do Taquígrafo, iniciativa do gaúcho Adoar Abech. A data foi escolhida porque foi exatamente no dia 3 de maio de 1823 que foi instituída oficialmente a taquigrafia parlamentar no Brasil, para funcionar na primeira Assembleia Constituinte. A introdução da taquigrafia no parlamento brasileiro deve-se a José Bonifácio de Andrada e Silva. Esse tipo de escrita, desenvolvida para ser tão rápida quanto a fala, usa símbolos especiais para registrar diálogos. Como o segredo é anotar tudo rápido, os sinais da taquigrafia não são baseados em letras, mas em fonemas].

Dia do Pau-Brasil – Lei 6.607, de 07/12/1978 [Com nome científico de ‘Caesalpinia echinata’, o Pau-Brasil foi declarada árvore nacional, no dia 7 de dezembro de 1978, sendo a única protegida por Lei. A árvore, que tem seu dia oficial comemorado no dia 3 de maio e dá nome ao nosso país].

Dia Nacional do Sertanejo [O Dia do Sertanejo é comemorado anualmente em 3 de maio. Esta data homenageia toda a tradição e, principalmente, a música de origem sertaneja. O Dia do Sertanejo começou a ser comemorado a partir da década de 1960, por iniciativa da Rádio Aparecida, para homenagear os vários violeiros do sertão que frequentam as missas na cidade de Aparecida do Norte, em São Paulo. Assim, foi criado o “Show Sertanejo” no dia 3 de maio de 1964, quando o “Marechal da Música Sertaneja”, Geraldo Meireles, propôs que todos os sertanejos passassem a se encontrar anualmente em Aparecida nesta data, para celebrar a música sertaneja].

Dia Mundial do Sol [Em 3 de maio, comemora-se o Dia do Sol, uma data voltada para a valorização dessa importante estrela que possui profunda relação com a sobrevivência de todas as espécies de seres vivos da Terra].

-Dia Internacional da Liberdade de Imprensa [O dia foi instituído pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em 1993, em defesa de um jornalismo sem censura e livre de ataques violentos ao redor do mundo. A data foi criada para combater a perseguição contra os profissionais da imprensa — em muitos casos, vítimas de agressões e até de tortura e assassinato — com objetivo de intimidá-los ou impedir o seu trabalho, fundamental para a democracia].

Dia Mundial de Combate à Asma [A Global Initiative for Asthma (GINA) organiza o Dia Mundial da Asma, data móvel que acontece na primeira terça-feira do mês de maio, desde 1998. Tem como objetivo melhorar a prevenção da doença e o nível de conscientização da população].

– Nascimento do geógrafo Milton Santos, a 3 de maio de 1926, em Brotas de Macaúbas, Bahia, que foi um geógrafo, escritor, cientista, jornalista, advogado e professor universitário brasileiro. Considerado um dos mais renomados intelectuais do Brasil no século XX, foi um dos grandes nomes da renovação da geografia no Brasil ocorrida na década de 1970. Destacou-se por escrever e abordar sobre inúmeros temas, como a epistemologia da Geografia, a globalização, o espaço urbano, entre outros. Milton Santos faleceu em 24 de junho de 2001, vítima de complicações de um câncer, aos 75 anos. Deixou uma vasta obra, com dezenas de livros e uma infinidade de textos, artigos e capítulos. Seu pensamento ainda é considerado atual e muitas das críticas dos movimentos antiglobalização fundamentam-se em suas ideias.

-Nasce, em Passo do Camarajibe (AL), em 3 de maio de 1910 o dicionarista, lexicógrafo, filólogo, professor, tradutor, ensaísta e crítico literário Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, autor do Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa e membro da Academia Brasileira de Letras. Aurélio morreu em 28 de fevereiro de 1989 no Rio de Janeiro.

Nascimento de Nélida Cuinãs Piñon, no Rio de Janeiro, a 3 de maio de 1937. Seus pais, o comerciante Lino Piñon Muíños e Olívia Carmem Cuíñas Piñon são originários da Galícia, do concelho de Cotobade, na Espanha. Romancista, contista e ensaísta, ocupante da cadeira número 30 da Academia Brasileira de Letras (tornou-se a primeira mulher, em 100 anos, a presidir a Academia Brasileira de Letras, de 1996 a 1997, no ano do seu I Centenário, e primeira mulher a presidir uma Academia de Letras no mundo). Nélida tem uma extensa e premiada obra que se destaca pela narrativa intrincada, tanto no que se refere ao aspecto formal da linguagem quanto à erudição das histórias e personagens retratadas. Transita entre diferentes gêneros literários e maneja com criatividade a sua presença como escritora no campo literário marcadamente masculino de sua geração. Alguns de seus livros mais recentes: Aprendiz de Homero (ensaios). Rio de Janeiro: Record, 2008; Coração Andarilho (memórias). Rio de Janeiro: Record, 2009; Livro das Horas. Rio de Janeiro: Record,2012; Filhos da América. Rio de Janeiro: Editora Record, 2016.

Dia de São Felipe e São Tiago – apóstolos [Filipe nasceu em Betsaida, e o Evangelho de São João é que nos apresenta dados a respeito de seu santo testemunho. Ele foi ‘canal’ para que São Bartolomeu também se tornasse discípulo de Cristo. Durante o acontecimento da multiplicação dos pães, Filipe também participou deste milagre. Na Santa Ceia, o apóstolo Filipe é quem pede a Jesus: ‘Mostra-nos o Pai e isso nos basta’ (Jo 14,8). Filipe estava em Pentecostes com a Virgem Maria e os outros apóstolos. São Clemente de Alexandria nos diz que ele foi crucificado. São Tiago também foi martirizado, por volta do ano 62. Ele que nasceu em Caná, filho de Alfeu, familiar de Nosso Senhor Jesus Cristo. E foi um dos doze apóstolos. Nos Atos dos Apóstolos, nós o encontramos como o primeiro bispo de Jerusalém. Tiago recebeu mais de uma visita de São Paulo e foi reconhecido como uma das colunas principais da Igreja, ao lado de São Pedro e São João. Uma das cartas do Novo Testamento é atribuída a ele].

……………………………………….

(Pesquisa, seleção, edição e condensação dos textos:Paulo Tarso Barros.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...