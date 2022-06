Espaço para crianças promove atividades artísticas, lúdicas e educacionais em Manaus

Um ambiente criativo e artístico pode fazer da brincadeira uma importante aliada para a construção da aprendizagem. Essa é a proposta do Espaço Cultural Infante, localizado na Rua Edward Costa, 100, no bairro Adrianópolis, que oferece atividades para bebês a partir de seis meses e crianças até oito anos.

O local tem o objetivo de promover o desenvolvimento de soft skills (habilidades socioemocionais) da criança, por meio da arte e do entretenimento, com um programa exclusivo. O Espaço Cultural Infante foi idealizado como uma “ponte” de apoio à escola, com acolhimento, socialização e potencialização das habilidades cognitivas e socioemocionais da criança.

Possui uma equipe especializada, com profissionais que diariamente observam as crianças para reconhecer suas múltiplas potencialidades, encorajando-as para que aprendam ainda mais. Os colaboradores analisam a fala, gestos, movimentos, traços, sons, tempos, entre outros aspectos.

“Nossos programas de atividades são cuidadosamente preparados para criar contextos criativos, por meio de oficinas artísticas, propiciando às crianças um ambiente experimental e de exploração. Nosso time está preparado para desenvolver atividades com foco na arte, música e movimento, através de experiências bilíngues, com um olhar sensível e acolhedor a cada criança”, destaca a CEO, Nathalie Claro.

Entre as oficinas desenvolvidas, destaque para o “Arte Infante” com estimulação sensorial e exploração do ambiente por meio de um cenário convidativo para as artes; “Funcional Baby” que desenvolve ações psicomotoras com brincadeiras e jogos; “Teatro” com atividades que criam experiências de dramatização com foco em obras literárias; “Infante Maker” com o intuito de desenvolver criatividade e sustentabilidade.

O local também está com programação especial para as férias escolares, com várias atividades a partir dos três anos, do dia 4 a 8 de julho, nos horários das 7h30, 11h30, 13h30 e 17h30. Para mais informações, acesse as redes sociais @infantecultural ou pelo telefone: (92) 98456-3035.

Parceria beneficente

Recentemente, o local firmou parceria com o Núcleo de Assistência à Criança e Família em Situação de Risco (Nacer) e, agora, também faz parte do cotidiano das crianças acolhidas pela entidade, que participam gratuitamente das atividades desenvolvidas no Infante.

O Nacer acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social na capital amazonense, desde 2015. Para o diretor do abrigo, Cleslley Rodrigues, o apoio do Infante é importante para o desenvolvimento social dos acolhidos.

“Somos abençoados por termos uma linda corrente do bem, com pessoas boas que não medem esforços para trazer o melhor para as nossas crianças e adolescentes. O Infante faz parte dessa corrente, sempre recebendo nossas crianças com muita alegria, aprendizados e brincadeiras”, destacou o diretor do abrigo.

Na parceria com o Abrigo Nacer, o espaço oferecerá todas as atividades para as crianças. O Infante Cultural também levará os professores e monitores até o Abrigo para realizar ações com os bebês, e ainda promoverá campanhas beneficentes de arrecadação de recursos e mantimentos, com o objetivo de colaborar com a instituição.

