Unifap ofertará doutorado em Estudos de Fronteira

Pós-graduação stricto sensu foi aprovada este mês pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) , do Ministério da Educação (MEC). Expectativa é que o primeiro processo seletivo ocorra em novembro.

O Programa de Pós-graduação em Estudos de Fronteira (PPGEF), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), ampliará este ano a oferta de curso stricto sensu. Além do mestrado, o PPGEF conseguiu, neste mês, a aprovação do Doutorado em Estudos de Fronteira pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Ministério da Educação (MEC).

Segundo o presidente da comissão de elaboração da proposta de criação do doutorado, Prof. Dr. Paulo Gustavo Pellegrino Correa, o objetivo geral do curso é formar doutores e doutoras qualificados para avançar o conhecimento científico, a inovação e políticas públicas no Amapá. A área de concentração será “Ciência Política e Relações Internacionais”, com as linhas de pesquisa “Cultura, Sociedade e Fronteira” e “Estado, Fronteiras e Políticas Públicas”.

“O doutorado proporcionará a formação interdisciplinar, o desenvolvimento de competências teóricas e metodológicas, o estímulo de produção de conhecimento aplicado e o fomento aplicado do conhecimento em políticas públicas para desenvolvimento socioeconômico, preservação ambiental, promoção cultural e garantia dos direitos humanos na região”, afirma o Prof. Dr. Paulo Gustavo Pellegrino.

O PPGEF já oferta, desde 2017, o Mestrado em Estudos de Fronteira. Em sete anos de existência, a pós-graduação stricto sensu produziu desde cerca de 40 produtos técnicos e dissertações. Esses trabalhos abordaram temas como fronteiras, dinâmica transfronteiriça, território e territorialidade amapaense, além da Região das Guianas.

Em 2023, o PPGEF foi avaliado pela Capes e subiu de nota, passando do conceito 3 para o 4 já em sua primeira avaliação, habilitando o programa de pós-graduação a pleitear a criação de um doutorado. Neste mesmo ano, um grupo de docentes do PPGEF iniciou os trabalhos para a construção de uma Proposta de Cursos Novos para a Capes de um Doutorado em Estudos de Fronteira. Este mês a Capes divulgou o resultado da aprovação do curso.

“O Amapá é o estado brasileiro com menor número de pós-graduação stricto sensu do Brasil. Na última década, a Unifap se dedicou à construção de programas de mestrado e doutorado. Na área de Humanas, o doutorado é ainda um desafio, fato que leva muitos dos seus habitantes que buscam maiores níveis de formação a terem que sair do estado para estudar. A aprovação do Doutorado no PPGEF colaborará na melhora desse quadro de ausência de formação nesse nível acadêmico”, observa o Prof. Dr. Paulo Gustavo Pellegrino.

De acordo com o docente, a expectativa é que o edital de seleção de alunos para a primeira turma do doutorado seja publicado em novembro, junto com o processo seletivo para o mestrado.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...