Virada Sustentável abre chamada pública nacional para projetos integrarem a programação de 2024 e anuncia primeira edição em Curitiba

Em 2024, a Virada Sustentável, além das tradicionais edições em Manaus, Porto Alegre e São Paulo, será realizada pela primeira vez em Curitiba



São Paulo, julho de 2024 – A partir de 2 de agosto, a Virada Sustentável, o maior festival de sustentabilidade do país, abre chamada pública nacional de projetos e parcerias para 2024. O festival já faz parte do calendário brasileiro por apresentar ao público uma programação gratuita, diversa e atraente com atividades artísticas e de formação, relacionadas à sustentabilidade ambiental, social, cultural e econômica.

Apresentada pelo Ministério da Cultura, a Virada Sustentável 2024 parte do conceito de acupuntura urbana, atuando de forma estratégica nos pontos de maior circulação de pessoas, com intervenções visuais, musicais e cênicas, além de performances em estações de metrôs, ônibus, feiras livres, escolas, hospitais, praças, ruas e avenidas etc. O objetivo será impactar e estimular a reflexão sobre sustentabilidade também por aqueles que normalmente não têm acesso a essas atividades, com uma abordagem positiva, criativa e inspiradora.

Diferente das edições passadas, realizadas em setembro, o festival acontecerá entre outubro e dezembro em Porto Alegre, Manaus e São Paulo. Outra novidade é a estreia em Curitiba.



Artistas, parceiros, coletivos, entidades, organizações, representantes do setor público e privado e interessados em adesão poderão submeter suas propostas por meio do formulário disponível no site oficial do evento .

Para fortalecer redes de transformação e impacto social já existentes, as iniciativas farão parte de um banco de projetos e ações, que será ferramenta de seleção para a definir as diversas ações que serão realizadas neste ano.



A chamada prevê inscrições de atividades financiadas e de adesão à programação. Nesta segunda modalidade, pela anuência, a iniciativa não necessita de financiamento direto por parte da Virada Sustentável. Uma ampla rede de parceiros públicos e privados desenvolverá um programa relacionando temas de sustentabilidade às suas respectivas áreas de atuação, de modo a enfatizar a natureza sistêmica e transversal desses assuntos.

Serão aceitas uma ou mais inscrições de atividades artísticas, formativas, ações e parceiros com um ou mais conteúdos que tratem de temas como consumo consciente, água, energias renováveis, biodiversidade, mudanças climáticas, mobilidade urbana, cidadania, diversidade, inclusão social, combate à pobreza, igualdade étnico-racial, equidade de gênero, saúde e bem-estar, entre outros.

Para André Palhano, cofundador da Virada Sustentável, cada vez mais é importante a aproximação de um número crescente de pessoas aos temas das agendas climática e ambiental para que haja um movimento positivo de toda a sociedade. “Nossa ideia é levar as mensagens e reflexões sobre temas socioambientais de maneira mais leve para o público se sentir convidado a participar desta conversa tão urgente para o futuro da humanidade”, comenta Palhano.

É possível saber mais sobre a chamada e links para as inscrições no site da Virada Sustentável .

Serviço

Chamada pública nacional para a Virada Sustentável 2024

Data: A partir de 2 de agosto

Link: aqui



Programação da Virada Sustentável 2024:



Porto Alegre: data a definir

Manaus: 29 de outubro a 3 de novembro

Curitiba: 14 a 17 de novembro

São Paulo: 28 de novembro a 1º de dezembro

Sobre a Virada

A Virada Sustentável é o maior festival de sustentabilidade do Brasil. Envolve articulação e participação direta de organizações da sociedade civil, órgãos públicos, coletivos de cultura, movimentos sociais, equipamentos culturais, empresas, escolas e universidades. Tem como objetivo apresentar uma visão positiva e inspiradora sobre a sustentabilidade e seus diferentes temas para a população, gerando reflexão e discussões a fim de promover um futuro sustentável e reforçando as redes de transformação e impacto social existentes.

Agência Lema

Leandro Matulja/ Leticia Zioni/ Guilherme Maia

Informações para a imprensa:

Ricardo Oliveira

ricardo@agencialema.com.br

