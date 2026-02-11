Cor do ano traz leveza para enfrentaraltas temperaturas do verão

Cloud Dancer foi anunciada pela Pantone como “neutro elevado, arejado e silencioso”

Verão combina com sol, praia, piscina e, também, cores claras e básicas, que trazem frescor e leveza. Este ano, elas estão em alta. Cloud Dancer foi eleita pela Pantone como a cor de 2026. Trata-se de um branco que, segundo a descrição da marca, traduz a busca por serenidade em meio ao excesso de estímulos.

Traduzido como “dançarino das nuvens”, o Cloud Dancer é descrito como “um branco ondulante, imbuído de serenidade” e também como “um neutro elevado, arejado e silencioso”. A proposta é trazer leveza. “Trata-se de uma influência tranquilizadora em uma sociedade que redescobre o valor da reflexão silenciosa”, explica a Pantone. A cor do ano

orienta tendências de moda, decoração e design.

Cloud Dancer faz parte de uma paleta composta por tons neutros e pastéis, que traz “cores delicadas, agradáveis e discretas”, como define a marca. Tonalidades que são a cara do verão e que ajudam a compor looks para enfrentar as altas temperaturas. Na moda, a cor do ano deve surgir em roupas básicas, peças fluidas, alfaiataria minimalista e composições

monocromáticas.

Cor Pantone 2026: moda com frescor

Esta é a primeira vez, desde 1999, quando a Pantone começou a eleger a cor do ano, que um tom de branco é selecionado. Em tempos em que excesso e ruído saturam, o branco e outras cores claras trazem sofisticação e elegância atemporal, enfatizando o conforto estético e o quiet luxury.

“As cores claras são naturalmente associadas ao verão porque trazem leveza, frescor e luminosidade, três elementos essenciais para a estação mais quente do ano”, destaca a sócia-fundadora da MyBasic, Carolina Pucci.

Segundo ela, as tonalidades funcionam tão bem no verão porque refletem a luz, o que ajuda a manter a sensação térmica mais confortável. Além disso, são capazes de ampliar a percepção de espaço no look, transmitindo respirabilidade.

Cores claras criam um visual suave e elegante, mesmo que a escolha seja por peças casuais; e valorizam os tecidos que apresentam textura leve, como linho, viscose e algodão. “As cores claras também facilitam as combinações monocromáticas, que vêm como forte tendência nos editoriais de moda”, destaca Carolina.

Como usar a cor do ano

“Clássico, maduro e sereno, o branco facilita combinações porque há uma neutralidade envolvida”, aponta a apresentadora e influenciadora Marcela Inocêncio. Para compor looks de verão minimalistas, que traduzam conforto, leveza e bem-estar, é possível combinar o branco com tons areia e off-white. Misturar tons pastéis, como verde-menta, azul-bebê, lavanda e amarelo-manteiga, resulta em um visual moderno e cheio de frescor.

Quanto à escolha das peças, é possível usar e abusar de saias esvoaçantes, vestidos básicos, shorts e camisas. Já os acessórios naturais em tonalidades claras, como palha,

reforçam a estética solar.

Cores claras em outras estações

Peças em cores claras são versáteis e, por isso, alternativas não apenas para o verão. “Essa versatilidade permite que os tons claros funcionem como base neutra para diversas paletas”, afirma Carolina.

Dessa forma, podem compor looks também de inverno, misturando com lã e couro, para criar um ponto de luz em visuais escuros. No outono, podem ser combinadas com tons terrosos e peças em tricô leve ou alfaiataria. E, na primavera, fazer parte de composições com cores vibrantes.

A atemporalidade das cores claras mantêm o visual sofisticado, mesmo quando mesclado com peças mais pesadas, seja em cores ou texturas. Tons claros também transitam entre diferentes estilos, como minimalista, clássico, contemporâneo e natural chic.

Curtir isso: Curtir Carregando...