Universidade da Nova Zelândia promove desafio internacional de design para estudantes do ensino médio

“Guardiões da Terra” tem o objetivo de estimular a criatividade e conscientizar os jovens sobre a importância da preservação do planeta;

Iniciativa tem o apoio da Weta, empresa de efeitos especiais para cinema reconhecida internacionalmente por filmes como O Senhor dos Anéis, O Hobbit, Avatar e outras grandes produções;

Alunos brasileiros interessados em participar devem criar personagem e fazer inscrição via plataforma online; as inscrições estão abertas até 1º de julho

São Paulo, abril de 2020 – O Dia da Terra, comemorado nesta quarta-feira (22), pode servir de inspiração para estudantes brasileiros do O Dia da Terra, comemorado nesta quarta-feira (22), pode servir de inspiração para estudantes brasileiros do ensino médio , que têm até 1º de julho para participar de um concurso internacional de design lançado pela Massey University, da Nova Zelândia. Chamada de “Guardiões da Terra”, a competição da universidade neozelandesa pretende conscientizar os estudantes sobre a preservação do planeta. As inscrições estão abertas no site: https://creative.massey.ac.nz/ earthguardians/

Para concorrer, os alunos devem criar um personagem com inspiração em elementos da natureza, lendas e folclore. É necessário descrever em detalhes – e em inglês – o processo de criação, explicar a origem do personagem, onde ele mora, quais características ou poderes especiais ele tem e possíveis relações com mitos e lendas locais. O participante também deve explicar as técnicas de desenho escolhidas para a construção do personagem, bem como materiais utilizados.

Após desenvolver o processo criativo e criar a imagem do personagem, os estudantes devem realizar a inscrição online. É necessário preencher um formulário em inglês e enviar a imagem para avaliação.

Ao todo, o “Guardiões da Terra” vai premiar nove vencedores – uma das categorias é destinada a estudantes internacionais. O prêmio será um monitor digital HD de 16 polegadas com caneta, para incentivar que o jovem siga criando e aprimore as técnicas de design. A escolha será feita por uma comissão formada por artistas, diretores de artes, especialistas na indústria de jogos e designers.

A iniciativa pretende estimular o poder de criatividade dos jovens e é uma boa notícia em um momento delicado por conta da pandemia do novo coronavírus. A Nova Zelândia é um país reconhecido por desenvolver a educação para o futuro e, por isso, figura entre os principais destinos para estudantes internacionais.

Indústria criativa é destaque na Nova Zelândia

O desafio da Massey University conta com o apoio da Weta Workshop, criada pelo cineasta Peter Jackson e responsável por alavancar, há duas décadas, a posição da Nova Zelândia como um dos principais países para a produção de efeitos especiais para a indústria cinematográfica de Hollywood.

O estabelecimento da Weta na capital Wellington impulsionou a geração de mão de obra altamente qualificada em diferentes especialidades de pós-produção de filmes: desde o design de personagens até a construção de cenários digitais. A empresa já arrebatou 6 Oscar na categoria de efeitos especiais.

A produção cinematográfica na Nova Zelândia também impulsionou a criação de cursos superiores para formar profissionais. Os programas já estão entre os melhores do mundo e recebem estudantes de todos os continentes – a própria Massey University, criadora do desafio de design, conta com uma faculdade dedicada às artes criativas, com cursos de graduação e pós-graduação em áreas como animação, cinema, som, desenvolvimento de games e outros.

Nova Zelândia: educação de excelência e preparação para o futuro

Todas as universidades da Nova Zelândia estão classificadas entre as melhores do mundo, de acordo com os respeitados índices internacionais QS World University Rankings e Times Higher Education. Vale ressaltar que a Nova Zelândia é uma das nações que melhor educa para o futuro – o país ocupa a terceira posição (é primeiro entre os países de língua inglesa) do ranking mundial realizado e divulgado pela The Economist Intelligence Unit.

SOBRE A EDUCATION NEW ZEALAND – A Education New Zealand (ENZ) é a principal agência do governo para a divulgação e representação da educação da Nova Zelândia em âmbito internacional. Com o objetivo de tornar a Nova Zelândia conhecida como destino para estudantes internacionais e como a mais importante parceira para conhecimento e serviços ligados à educação, a ENZ conta com 70 funcionários em mais de 20 localidades e é dirigida por uma junta nomeada pelo Ministro de Educação Superior, Competências e Ofícios.