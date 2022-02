Cheia causa prejuízo de R$ 5 milhões e deixa mais de 1,2 mil famílias desalojadas em cidade de RO

Iury Lima – Da Revista Cenarium

VILHENA (RO) — O município de Cacoal, no interior de Rondônia, a 480 quilômetros de Porto Velho, contabiliza mais de R$ 5 milhões em prejuízos por conta da cheia dos rios — em especial o rio Machado, considerado o principal da região —, após o início das fortes chuvas que castigam a cidade desde a última sexta-feira, 18. De acordo com a prefeitura, até essa segunda-feira, 21, 1.232 famílias tiveram que deixar suas casas por conta da inundação.

As águas dos cinco afluentes que cortam a cidade inundaram 24 bairros. Por isso, o prefeito Adailton Fúria (PSD) decretou situação de emergência. Segundo o Executivo, o governo federal deve enviar recursos financeiros nos próximos dias, mas ainda não formalizou o apoio.

Cerca de 100 pessoas foram resgatadas de áreas de risco pelo Corpo de Bombeiros (Reprodução/ Prefeitura de Cacoal)

Cheia histórica

Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), choveu em quatro dias o esperado para a metade do mês de fevereiro, afetando cerca de 3.600 cacoalenses apenas na área urbana. A estimativa da Defesa Civil Municipal é que 300 famílias tenham perdido absolutamente tudo.

Em certas regiões da cidade, as águas chegaram ao teto das residências. Carros foram arrastados e cerca de 100 pessoas tiveram que esperar pelo resgate do Corpo de Bombeiros em locais de risco.

Na zona rural, oito pontes foram arrastadas pela força das águas e 15 estradas ficaram interditadas, isolando 1 mil famílias. Segundo a Prefeitura de Cacoal, esta é a maior enchente da história do município. Nessa segunda-feira, o rio Machado chegou ao nível de 12 metros de profundidade.

“O município de Cacoal ainda segue em situação de emergência, tendo em vista os impactos causados pelas fortes chuvas, até mesmo para que a gente possa ofertar todo o suporte para as famílias”, declarou o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), à CENARIUM.

O prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), em entrevista à CENARIUM (Ana Hack/Prefeitura de Cacoal)

“A nossa preocupação é que nós estamos ainda no início do período chuvoso, no tempo mais crítico para o Estado de Rondônia. Então, nós temos todo o mês de março ainda pela frente”, acrescentou o prefeito Fúria.

Ações

Para alojar os desabrigados, a prefeitura montou três pontos de apoio que estão funcionando como moradias temporárias, sendo uma escola municipal, um ginásio esportivo e uma igreja. Parte das famílias está hospedada em hotéis pagos pela prefeitura e outras preferiram ficarem hospedadas em casas de familiares.

Ainda segundo a prefeitura, cerca de 1 mil voluntários estão auxiliando na limpeza das casas que foram inundadas, das ruas onde as águas já retrocederam e retirando, também, os entulhos acumulados pela enchente. A administração pública ainda está cedendo café da manhã, almoço, cestas básicas e itens de higiene. A sociedade civil organizada também presta apoio com doação de roupas e outros itens para as famílias atingidas.

“Outras cidades, outros Estados que queiram ajudar, são muito bem-vindos. A força do voluntariado tem nos ajudado e feito toda a diferença em Cacoal. Por meio da sociedade civil organizada, é possível entrar em contato com a Prefeitura de Cacoal, que nós vamos viabilizar toda a tramitação dessa ajuda”, destacou o prefeito Adailton Fúria (PSD).

Ajuda do governo de Rondônia

À CENARIUM, a prefeitura informou que o Governo de Rondônia ainda não enviou recursos financeiros, mas apenas itens de limpeza para as famílias. Segundo nota do Executivo estadual, houve reforço para o Corpo de Bombeiros e o emprego de policiais civis como voluntários nas ações de apoio.

O Governo de Rondônia diz, também, que está enviando cestas básicas, kits de higiene pessoal e água mineral para os locais onde as famílias estão abrigadas.

Quanto ao governo federal, ainda não houve manifestação oficial. Segundo a prefeitura, a ajuda financeira de Brasília deve chegar nos próximos dias por conta do decreto de situação de emergência.

Veja o avanço das águas sobre Cacoal, no interior de Rondônia



Fortes chuvas causaram cheia histórica em Cacoal, no interior de Rondônia. (Reprodução/ Jheferson Santos)

