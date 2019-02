SESI e SENAI assinam acordo de cooperação com Microsoft para capacitação de jovens em IA

Estão disponíveis, a partir desta terça-feira (12), na plataforma Mundo SENAI, quatro cursos gratuitos aos interessados em aprender sobre IA; parceria também irá treinar docentes das duas instituições

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o Serviço Social da Indústria (SESI) e a Microsoft assinaram acordo de cooperação para apoiar a educação e a capacitação de mão de obra em Inteligência Artificial no Brasil. Por meio da parceria, já estão disponíveis, a partir desta terça-feira (12), quatro cursos gratuitos sobre o tema no site Mundo SENAI. A plataforma é aberta e pode ser acessada tanto por alunos do SENAI e do SESI quanto por qualquer interessado em aprender sobre IA.

O anúncio foi feito hoje por Satya Nadella, CEO da Microsoft, em visita ao Brasil, durante o AI + Tour, evento que tem a Inteligência Artificial como tema principal. Participaram da assinatura do documento Rafael Lucchesi, diretor-geral do SENAI e superintendente do SESI, e Tânia Cosentino, presidente da Microsoft Brasil.

O acordo estabelece uma colaboração mútua para qualificação profissional em Inteligência Artificial para todo o público atendido pelo SESI e pelo SENAI, com o objetivo de desenvolver e qualificar profissionais para as vagas demandadas no mercado e novas profissões que vão requerer diferentes habilidades e competências nos próximos anos. Será criado um grupo conjunto de trabalho para desenvolver atividades visando à elaboração de um plano de formação de profissionais brasileiros em Inteligência Artificial e a criação de trilhas de aprendizagem.

Os primeiros cursos oferecidos no Mundo SENAI são os seguintes:

Introdução à Inteligência Artificial

Introdução à Ciência de Dados

Fundamentos da Ciência de Dados

Desenvolvimento de soluções com serviços cognitivos Azure, Bot e IOT

Nos próximos meses, os cursos “Desenvolvendo aplicativos de visão computacional em IA utilizando Serviços Cognitivos da Microsoft”, “Desenvolvendo aplicativos de IA para conversação com Serviços Cognitivos da Microsoft” e “Chatbots e conversação como plataforma” serão adicionados ao site. Além desses, a Microsoft proporcionará às instituições outros cursos sobre inovação e nuvem.

MULTIPLICADORES – A parceria prevê ainda a participação de profissionais técnicos especializados da Microsoft e de parceiros para capacitação do corpo técnico e de docentes do SENAI e do SESI em Inteligência Artificial, de modo que eles possam ser multiplicadores desse aprendizado para os alunos.

“Nós temos uma enorme oportunidade de gerar avanços em tecnologias digitais – e especificamente em IA – para empoderar cada pessoa e cada organização no Brasil a conquistar mais”, disse Satya Nadella, CEO da Microsoft. “Nós estamos comprometidos em assegurar que todos os brasileiros se beneficiem desses avanços, e é por isso que hoje estamos anunciando uma parceria com o SESI e o SENAI para disponibilizar aos mais de 3 milhões de estudantes treinamento em habilidades de IA, contribuindo para capacitá-los para os empregos do futuro”, concluiu.

O SENAI é o maior complexo privado de educação profissional e serviços tecnológicos da América Latina. A entidade realiza 2,3 milhões de matrículas anuais, por meio de 541 unidades fixas e 452 móveis. O SESI possui cerca de 1,2 milhão de matrículas em educação básica regular, educação continuada e educação de jovens e adultos trabalhadores da indústria e seus dependentes.

“Educar os jovens brasileiros com as tecnologias da chamada Indústria 4.0, como é a Inteligência Artificial, é fundamental para o Brasil acompanhar a revolução tecnológica”, avalia Rafael Lucchesi, diretor-geral do SENAI e diretor-superintendente do SESI. “Profissionais qualificados são a chave para o país se inserir nesse movimento global, que vai determinar a geração de novos empregos e a qualidade de vida das pessoas”.

SOBRE O SESI E O SENAI – O SESI e o SENAI são instituições administradas pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), presentes em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. A rede SESI possui escolas orientadas às necessidades do mundo do trabalho, que adotam metodologias e currículos inovadores com foco nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática. Oferece ainda aos trabalhadores da indústria serviços de saúde, segurança no trabalho, inovação, cultura, lazer e esporte.

Desde que foi criado, em 1942, o SENAI já realizou mais de 73 milhões de matrículas em cursos que vão da iniciação profissional, passando por cursos técnicos até a pós-graduação tecnológica. Com uma rede de 26 Institutos de Inovação e 58 Institutos de Tecnologia, a instituição também é o maior parceiro da indústria no apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento, inovação e serviços técnicos.

SOBRE A MICROSOFT – A Microsoft habilita a transformação digital na era da nuvem inteligente e da fronteira inteligente. Sua missão é empoderar cada pessoa e cada organização no planeta a conquistar mais. A empresa está no Brasil há 29 anos e é uma das 110 subsidiárias da Microsoft Corporation, fundada em 1975. Desde 2003, a empresa investiu mais de R$ 600 milhões levando tecnologia gratuitamente para 3.191 ONGs no Brasil, beneficiando vários projetos sociais. Entre 2011 e 2017, a Microsoft já apoiou mais de 6.200 startups no Brasil, com investimento superior a US$ 219 milhões em créditos em nuvem.

ACESSE OS CURSOS – Os cursos, gratuitos, estão disponíveis no Mundo SENAI.