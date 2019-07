Maestrina Cibelle Donza realiza campanha para apresentar “Pierrot Lunaire”, em Belém

A maestrina e compositora paraense Cibelle J. Donza realiza campanha de crowdfunding para apresentar pela primeira vez em Belém a obra “Pierrot Lunaire”, do austríaco Arnold Schönberg (1874 –1951), que estreou em 1912 em Berlim e é considerada uma das obras eruditas mais importantes do século XX, por ter uma instrumentação revolucionária para a época. Confira o link para doar: https://www.catarse.me/ PierrotLunaireBelem. A apresentação terá direção cênica de Carlos Vera Cruz e canto-falado de Marisa Brito e será registrada em gravação de DVD.



O espetáculo será apresentado no dia 14 de agosto, às 20h, na Igreja de Santo Alexandre, bairro da Cidade Velha, também com a participação de elenco de outros artistas e músicos locais. A realização é da Escola de Música da Universidade Federal do Pará (UFPA). “Pierrot Lunaire é uma das obras mais emblemáticas do século XX, pelo momento de transição que marca as transformações e revoluções musicais que aconteceram naquele período. É uma das obras responsáveis por inaugurar uma nova forma de pensar música para além dos princípios da tonalidade, na qual o compositor imagina novas formas de trabalhar timbre, ritmo, textura, dissonâncias e contornos das linhas melódicas”, explica Cibelle Donza.

A cantora, musicista e compositora Marisa Brito dará corpo e voz para o lunático Pierrot de Schöenberg, junto aos músicos e professores EMUFPA e convidados: Celson Gomes, Ariel Alves, João Marcos Palheta, Cristian Brandão, Rodrigo Santana, Alexandre Contente e Carlos Pires. Sobre o conceito cênico, Carlos Vera Cruz buscou ambientar a obra em Belém no início do século XX, período que corresponde ao auge da comercialização da borracha e da Belle Époque na capital paraense.

Cibelle diz que parte dos recursos necessários já está garantida pela UFPA, porém ainda é necessário recurso para realizar o espetáculo completo, com todos os elementos necessários para a estreia e execução da obra.”Para isso contamos com a ajuda do público apreciador de música em geral, estudantes e curiosos que ainda não prestigiaram, ao vivo, a obra de Arnold Schönberg”, completa a maestrina.

Acesse a lista de opções para doação e recompensas aqui.

Serviço

PIERROT LUNAIRE EM BELEM

Local: Igreja Santo Alexandre – Cidade Velha

Data: 14/08/2019

Horário: 20h

Entrada Gratuita

Doe para o projeto: https://www.catarse.me/ PierrotLunaireBelem

Ficha Técnica:

Direção musical e regência: Cibelle J. Donza

Direção cênica: Carlos Vera Cruz

Canto-falado: Marisa Brito

