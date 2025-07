Primeiro nascimento de preguiça-de-coleira registrado no mundo reforça importância da conservação da espécie

Nascimento inédito contou com resgate do Projeto Conecta-Vidas, apoiado pelo Tivoli Ecoresort Praia do Forte

Praia do Forte, 24 de julho de 2025 – Um acontecimento histórico marcou a manhã do último 20 de julho na Praia do Forte, litoral norte da Bahia: pela primeira vez no mundo, foi registrado o nascimento de uma preguiça-de-coleira do Nordeste (Bradypus torquatus) em seu habitat natural. A cena rara aconteceu no condomínio Tivoli Ecoresidences Praia do Forte e contou com um desfecho emocionante: após cair da árvore logo após o parto, o filhote foi salvo por uma hóspede, que o ajudou a respirar, e devolvido à mãe pela equipe de resgate do Projeto Conecta-Vidas.



O nascimento aconteceu justamente no momento em que está sendo criado o Instituto Preguiça-de-Coleira, voltado à intensificação dos esforços de proteção da espécie – uma conquista viabilizada pela parceria com o Tivoli Ecoresort Praia do Forte, que contribuiu com recursos financeiros e fortaleceu as ações de conservação na região.



Parceiro do Projeto Conecta-Vidas e do Aruá Observação de Vida Silvestre, o resort também contribui com ações educativas e divulgação, além de integrar as trilhas de observação de preguiças e birdwatching ao portfólio de experiências oferecidas aos hóspedes.



Bebê preguiça-de-coleira que nasceu neste domingo (20)/Divulgação



“Ver um acontecimento tão raro como esse nascimento acontecer aqui reforça nosso compromisso com práticas sustentáveis que preservam a riqueza natural do destino. Essa parceria é uma vitória para a biodiversidade brasileira e para todos que acreditam no turismo responsável como ferramenta de conservação”, afirma João Corte Real, diretor-geral do Tivoli Ecoresort Praia do Forte.



A preguiça-de-coleira do Nordeste é uma espécie endêmica da Mata Atlântica e considerada “Em Perigo” de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). Com movimentos lentos e grande dependência da floresta nativa, sofre com a fragmentação de habitat, atropelamentos, eletrocussões e ataques de cães. Em apenas um bairro da Praia do Forte, oito preguiças morreram eletrocutadas em 2023, o que corresponde a cerca de 10% da população local.



O Projeto Conecta-Vidas, apoiado pelo Tivoli Ecoresort, realiza monitoramento via telemetria GPS e drones termais, instalação de pontes de travessia, ações de ciência cidadã com as comunidades e atividades educativas com escolas, além de trilhas de observação para hóspedes, colaboradores e diretoria do hotel. A parceria inclui também ações de voluntariado e palestras temáticas, fortalecendo o compromisso do resort com a conservação da Mata Atlântica.

Preguiça-de-coleira é considerada “Em Perigo” de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN)/Divulgação

