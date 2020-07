AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Algumas atitudes podem ajudar a se preparar melhor mesmo estudando em casa

A pausa nas aulas presenciais trouxe uma nova rotina à vida dos estudantes e, com a casa cheia, a dispersão também se tornou um obstáculo para se manter concentrado nos estudos on-line. Quem precisa estudar para o vestibular em meio a uma pandemia, além de ter que lidar com a preocupação com a saúde, precisa se reinventar para não perder o ritmo do aprendizado. Pensando nisso, separamos algumas dicas de como fazer os estudos em casa renderem mais durante a pandemia.



1. Adaptação

Até as aulas presenciais retomarem por completo e a rotina voltar é preciso se esforçar um pouco mais, pois as aulas presenciais irão retornar e é importante manter os estudos em dia para não acumular os conteúdos. Enquanto está em casa, trabalhe com o que você tem em mãos: sites com conteúdos de educação, como o Guia Enem, e lives de cursinhos.

2. Ambiente

Acredite: ter um local de estudos silencioso faz a diferença. Mesmo com a família em casa, se possível, busque um cantinho para chamar de seu durante os estudos. Prefira lugares arejados, com boa ventilação e que não tenham muito barulho.



3. Rotina

Tente manter em casa a mesma rotina que você tinha antes. Aproveite para se dedicar aos estudos no horário que você se considera mais produtivo. Vale pedir a colaboração das pessoas que estão em casa para não te tirarem do foco. Lembre-se: fique livre de distrações e foque no que é mais importante neste momento: os estudos!

4. Reforço on-line

Se você está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), uma opção para reforçar seus conhecimentos é contar com ajuda de um cursinho preparatório para o Enem EAD. Com o auxílio de materiais específico e de professores orientando fica mais se sentir preparado para as provas. Consulte no site do Educa Mais Brasil as bolsas de estudo EAD de até 70% para pré-Enem e faça sua inscrição.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

