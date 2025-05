Governo reforça combate ao crime com entrega de viaturas e equipamentos à Polícia Civil

O Governo do Amapá continua fortalecendo as forças de segurança com a entrega de novos equipamentos à Polícia Civil, nesta terça-feira, 13, beneficiando delegacias de Macapá e de outros municípios do estado. A iniciativa integra a política estadual de combate às facções criminosas.

Ao todo, a entrega inclui 40 viaturas, 35 fuzis, 115 computadores e 300 nobreaks. Também serão distribuídos equipamentos de menor potencial ofensivo, como espargidores, projéteis de borracha e granadas lacrimogêneas e de luz, além de 760 coletes, escudos e capacetes balísticos.

O investimento total é de R$ 8.385.149,15, provenientes do Fundo Estadual de Segurança Pública (Funsep) e do Fundo Especial de Reequipamento Policial (Funrespol). Os recursos integram uma estratégia permanente de fortalecimento da segurança pública, que já apresenta resultados concretos em 2024, como a redução de 33,04% nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) registrados no estado.

Local: Ciosp Zona Oeste

Data: 13/05/2025 às 9h30

Endereço: Rodovia Duca Serra, nº 1721, bairro Marabaixo, em Macapá

Agência de Notícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...