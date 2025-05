Em 10 anos, instituição impacta mais de 20,4 mil crianças, adolescentes e mães solo em situação de vulnerabilidade social em Manaus

Promover ações de assistência social e garantia de direitos para crianças, adolescentes e mães solo em situação de vulnerabilidade social, incluindo pessoas migrantes e refugiadas, é o propósito do Núcleo de Assistência à Criança e à Família em Situação de Risco (NACER), que está completando 10 anos de atuação e já impactou mais de 20,4 mil pessoas em Manaus (AM).

A instituição realizou 395 acolhimentos, 2,8 mil atividades e ações socioeducativas e aproximadamente 2,2 mil articulações interinstitucionais, movimentação que torna possível a realização de diversas iniciativas para a transformação de vidas.

“Quando plantamos a semente da generosidade e do amor ao próximo, sabemos que haverá um retorno grandioso e que mais pessoas serão impactadas. É muito gratificante perceber a mudança na vida de pessoas que antes não tinham sequer a vontade de sorrir, mas que hoje enxergam um futuro brilhante em sua frente. A partir daí, elas sentem esse compromisso de ajudar quem precisa”, explica Cleslley Rodrigues, diretor do NACER.

O Acolhimento Institucional é um dos principais serviços oferecidos, no qual crianças e adolescentes, na companhia de mães solo em situação de risco social e vítimas de violência doméstica, são acolhidos. Inicialmente, o projeto era voltado apenas para crianças e adolescentes, mas a ampliação ocorreu em 2023 para evitar o abandono dos filhos.

Essa iniciativa é realizada em parceria com outros atores, como o Serviço Especializado em Abordagem Social e o Centro Especializado de Assistência Social (Creas).

Outra ação é o Serviço Família Acolhedora, que consiste em cadastrar e capacitar famílias para receberem, em suas casas, por um período determinado, crianças e adolescentes. O processo tem acompanhamento da equipe técnica do Serviço de Acolhimento.

Já o Projeto Girassol “Amor em Movimento” atua na identificação de violações de direitos relacionados a pessoas em situação de rua, trabalho infantil, exploração de crianças e adolescentes e outras situações, para dar condições de acesso à rede de serviços e a benefícios socioassistenciais.

Outro projeto é o “Sítio Vó Ulda”, um espaço pedagógico com atividades educacionais, esportivas e artísticas para crianças e adolescentes, localizado no bairro Tarumã, em Manaus.

As datas comemorativas, como Páscoa, Dia das Crianças e Natal, também ganham programação especial do NACER, que realiza atividades gratuitas para crianças e adolescentes de famílias carentes de bairros próximos à sua sede, situada no bairro Parque Dez. Além disso, a instituição realiza eventos com a venda de ingressos ou produtos. Toda a arrecadação dos eventos e ações é revertida para as despesas mensais da instituição.

Nesses 10 anos de atuação, o NACER já transformou a vida de muitas pessoas, com ações sociais e muito acolhimento. Muitos bebês, crianças e adolescentes moraram na casa, recebendo uma série de atendimentos nas áreas da saúde, escolar, mental, recreativa, esportiva e muito mais. Já nos últimos dois anos, a instituição vem apoiando mães solo e famílias de refugiados e migrantes a se estruturarem na capital amazonense com dignidade.

Tudo isso ainda rendeu à instituição o “Selo A” em gestão e transparência pelo Instituto Doar, um dos mais relevantes do Brasil. “Nada disso seria possível sem a dedicação de colaboradores, voluntários, parceiros institucionais e doadores. Temos planos de alcançar voos mais altos e vamos continuar em nosso propósito de transformar vidas”, finaliza o diretor.

O NACER está localizado na Rua Iracy Albuquerque, nº 2B – bairro Parque Dez de Novembro – Zona Centro-Sul de Manaus. Mais informações estão disponíveis nas redes sociais, @instnacer, e no site: nacer.org.br.

Sobre o NACER

O NACER acolhe crianças e adolescentes junto com suas mães, abrindo caminhos de superação para famílias em situação de vulnerabilidade. Seu compromisso é apoiar famílias na busca por autonomia, oferecendo incentivos que as ajudem a superar suas dificuldades. Com uma visão baseada em valores como transparência, solidariedade, ética, empatia e justiça, a instituição se destaca como referência em Assistência Social no Brasil.–

Up Comunicação Inteligente

Curtir isso: Curtir Carregando...