Ana Anspach traz fragmentos da condição humana para a sua segunda obra literária

Lançamento do livro “No Centro da Sala” acontece nesta quinta-feira (15), no Comitê de Cultura do Amapá

A Poeta e publicitária Ana Anspach, retorna ao cenário literário com o lançamento de seu segundo livro de poemas, intitulado No Centro da Sala, publicado pela Editora O Zezeu. O evento de lançamento acontecerá no dia 15 de maio, das 18h às 21h, no Comitê de Cultura do Estado, localizado na Av. Procópio Rola, 2326, Santa Rita, Macapá.

Os leitores terão a oportunidade de participar de uma sessão de autógrafos com a autora, além de prestigiar um recital especial com alguns convidados, como Bruno Muniz, Lulih Rojanski, Pat Andrade, Tiago Quingosta e Mary Paes com a banda Penélope Moderna.

Neste novo livro, Ana explora os fragmentos da condição humana, em especial da mulher contemporânea no século XXI. Os versos abordam temas como dor, abandono, coragem e resiliência, juntamente com memórias, emoções e experiências que compõem nossas vidas.

Com uma abordagem sensível e audaciosa, Ana Anspach celebra a coletividade e o feminismo como movimentos de reconstrução social, convidando os leitores a refletirem sobre sua própria jornada de conhecimento pessoal e a força do empoderamento coletivo. Além disso, o amor e o erotismo ganham destaque, conferindo à obra uma dimensão afetiva e íntima.

Ana Anspach é membro ativo de várias instituições literárias, como a Associação Literária do Estado do Amapá (ALIEAP) e o Coletivo Juremas. Em 2018, lançou seu primeiro livro, A Trilha do Mar, e participou de eventos como jurada no Festival Literário de Macapá (2023) e no Carnaval 2024, no quesito Enredo.

O lançamento do livro tem apoio do Coletivo Juremas, Editora O Zezeu, Comitê de Cultura do Amapá, Governo do Amapá, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (SECULT-AP) e Mary Paes Assessoria de Comunicação e Imprensa.

Serviço:

Lançamento da obra literária No Centro da Sala, de Ana Anspach

Data: 15 de maio | quinta-feira

Hora: 18h às 21h

Local: Comitê de Cultura do Amapá

Endereço: Av.: Procópio Rola, 2326 – Santa Rita, Macapá/AP

Texto: Julia Rojanski

Fotos: Nayana Magalhães

Mary Paes

Comunicação e Imprensa

(96)99179-4950

Curtir isso: Curtir Carregando...