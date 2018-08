Estudantes participam de aulas de iniciação à informática

Os alunos da Escola Maestro Miguel passaram a ter uma aula diferenciada com o projeto Iniciação à Informática Básica, realizado pela própria instituição de ensino. São 10 turmas do 5º ano participando do projeto, divididas no contraturno das aulas, resultando em quase 300 alunos que passarão a assistir às aulas a partir deste semestre.

Para a escola esse é um dos meios de oportunizar aos alunos o acesso à vida conectada, principalmente àqueles que não possuem formas de ter contato direto com a tecnologia. “Pensamos nesse projeto para os alunos do 5º ano por eles estarem saindo da escola e oferecer essa oportunidade para que eles possam conhecer um pouco mais desse mundo de informações sociais que vivemos hoje é essencial”, explica a diretora da escola, Andreia Penante de Sousa.

As aulas foram ministradas pela professora Danielle Marques, que tem formação na área de Sistema de Informações e também faz o assessoramento pedagógico na escola. Essa é a primeira vez que o projeto é executado na escola e a expectativa é de que ele cresça e alcance muitas outras crianças dentro do espaço escolar. “Estamos em um local de ensino onde devemos compartilhar o conhecimento. Portanto, estamos possibilitando o acesso de nossas crianças a um conteúdo que estará presente nas vidas delas em muitos outros momentos, além da sala de aula”, reitera a diretora da escola.

Rafaela Bittencourt