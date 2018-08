Como assistir ao primeiro debate presidencial na TV hoje

A partir das 22h, oito presidenciáveis responderão os questionamentos de jornalistas da TV Bandeirantes e do público

São Paulo – Acontece nesta quinta-feira (9) na TV Bandeirantes, o primeiro debate eleitoral dos candidatos à presidência da República. A partir das 22h, oito presidenciáveis responderão aos questionamentos de jornalistas, da emissora e do público.

Participarão do encontro os candidatos Álvaro Dias (Podemos), Cabo Daciolo (Patriota), Geraldo Alckmin (PSDB), Marina Silva (Rede), Jair Bolsonaro (PSL), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB) e Ciro Gomes (PDT). O mediador será o jornalista Ricardo Boechat.

O candidato do Novo, João Amoêdo, lançou uma campanha de apoio nas redes sociais para que a emissora fizesse o convite para o debate. Mesmo com um abaixo-assinado que reuniu mais de 198 mil assinaturas em prol do pedido, o ex-empresário ficará de fora das discussões de hoje.

Saiba mais no site Exame