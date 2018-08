Escolas recebem atividades da Semana do Aleitamento Materno e do Bebê

Na quarta-feira, 8, a programação da Semana do Aleitamento Materno e do Bebê teve atividades nas escolas do município. A Secretaria Municipal de Educação (Semed) iniciou as atividades pela Escola Eloana Cristina, onde as crianças puderam contar com a presença da equipe da Divisão de Recursos Didáticos da Secretaria Municipal de Educação, que levou contação de histórias para os pequeninos.

Aconteceram oficinas, rodas de conversa, cinema, contações de histórias, entre outras atividades voltadas para as crianças do ensino infantil e também para os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Além da contação de história, a EMEI Ana Luiza recebeu a oficina Mãos na massa: conhecendo o valor nutricional dos alimentos, ministrada pelo Departamento de Segurança Alimentar.

“Este é um momento de integração com atividades intersetoriais importantes para o município. São trabalhos conjuntos dedicados a atender de forma muita mais ampla o público que pretendemos alcançar, que são as mães, crianças pequenas e gestantes”, explica a diretora do Departamento de Ensino, Jacineide Teixeira.

À noite, a equipe foi recebida pelos alunos da EJA da Escola Lúcia Neves Deniur. A CirandEJA, atividade desenvolvida na escola, contou com a elaboração de apresentações, atividades lúdicas e roda de conversa abordando, sobretudo, a importância do aleitamento materno e do cuidado com as crianças. Até o dia 10 de agosto, as escolas irão receber atividades diversas envolvendo cinema, contação de histórias, rodas de conversa e orientações sobre o aleitamento materno, direitos da criança e adolescente e a importância do empenho dos pais no processo educacional e de saúde que se inicia desde cedo.

A Semana do Aleitamento Materno e do Bebê 2018 se encerra no próximo sábado, 11, com uma programação cultural e de atendimentos médicos na Praça Floriano Peixoto, a partir das 16h.

Rafaela Bittencourt