Plano de Verão 2019 reforçará serviços de manutenção e paisagismo na capital

Na manhã desta segunda-feira, 3, foi dado o ponta pé inicial dos trabalhos que serão desenvolvidos no período de estiagem deste ano. O Plano de Verão tem a finalidade de avançar na prestação de diversos serviços que vão desde a manutenção ao paisagismo na capital amapaense.

O prefeito de Macapá, Clécio Luís, explicou que normalmente as chuvas param em agosto, mas a prefeitura não pode esperar a chuva cessar totalmente. “Por isso, esse plano consiste em começar a revitalizar a cidade com o reforço de equipe e equipamentos para fazer todos os tipos de serviço de limpeza, pavimentação e organização da cidade”, disse, ressaltando que este ano, além do tapa-buraco, serão feitos 30 km de pavimentação, onde os projetos já foram aprovados e estão em fase de finalização da licitação.

A cerimônia de lançamento do Plano de Verão aconteceu no distrito de Fazendinha, por onde irão iniciar os trabalhos. O secretário de Iluminação Pública e coordenador do Núcleo Cidade, Claudiomar Rosa, apresentou o projeto para a comunidade. “Estou, desde 2015, coordenando o Plano de Verão, por meio do Núcleo Cidade, que são as secretarias que prestam esses serviços diretamente, de limpeza, tapa-buraco, iluminação, e iremos trabalhar para fazer o melhor para a população”.

Os trabalhos serão expandidos pela orla da capital e nos locais mais visitados pelos turistas, além de outros bairros. Desta forma, a prefeitura otimizará todos seus serviços colocando-os à disposição da população, por meio de trabalhos feitos por várias secretarias sobre a coordenação de um plano.

Durante o lançamento, foi a abertura da Semana do Meio Ambiente. O secretário Márcio Pimentel informou que dia 5 de junho é comemorado o Dia do Meio Ambiente, onde, junto com a Secretaria de Manutenção Urbanística, será feita uma vasta programação nesta semana. “Assim como o Plano de Verão, iremos começar pela Fazendinha, onde faremos um trabalho na rotatória, além de acabar com lixeiras viciadas e implementar o projeto Agora é Jardim, onde as pessoas irão aproveitar esses espaços que antes eram tomados por lixo”, pontuou.

Após o lançamento do plano, as equipes de trabalho já iniciaram os serviços em várias frentes. Participaram os vereadores Caetano Bentes, Diego Duarte e Japão Baia, além de secretários e coordenadores municipais.

Adryany Magalhães