Novas provas podem confirmar suspeito pelo desaparecimento de Madeleine McCann

Investigadores do caso da menina Madeleine McCann acreditam que novas provas podem confirmar a suspeita contra alemão pelo desaparecimento da criança em 2007.

De acordo com o jornal britânico The Sun, pistas foram entregues por uma equipe que trabalha com documentário sobre o crime.

O caso aconteceu enquanto a menina de três anos passava férias com a família em um resort na Praia da Luz, em Portugal. Enquanto os pais jantavam com amigos, ela e os irmãos ficaram dormindo no quarto. Quando eles voltaram, a menina não estava mais no local.

As informações revelam que Christian Brueckner, 44, estava próximo a praia no dia do desaparecimento.

Ele está preso na penitenciária de segurança máxima em Oldenburg, na Alemanha, onde cumpre pena por tráfico de drogas. O suspeito passa por investigação de pelo menos cinco crimes sexuais e assassinato de uma adolescente de 16 anos.

