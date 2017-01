SENAI AP abre processo seletivo para contratação de instrutores

Macapá – O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá abriu vagas para contratação de instrutores horistas e mensalistas, com experiência em docência. Os interessados deverão encaminhar currículo para ps05@sesisenaiap.org.br até terça-feira, 17 de janeiro, indicando o título (número) da vaga no assunto do e-mail.

As vagas de instrutor horista Nível A estão assim distribuídas: Vaga 01: Nível superior completo em Engenharia Mecânica ou Engenharia Automotiva ou Nível superior completo com Curso Técnico em Automotiva – 1 vaga; Vaga 02: Nível superior completo em Engenharia Mecânica ou Nível superior completo com Curso Técnico em Refrigeração e Climatização – 1 vaga; Vaga 03: Nível superior completo em Engenharia Mecânica – 2 vagas; Vaga 04: Nível superior completo em Engenharia Elétrica ou Engenharia de Automação Industrial ou Engenharia Mecatrônica – 1 vaga; Vaga 05: Nível superior completo em Administração ou Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas – 1 vaga.

Para instrutor mensalista Nível I há uma vaga para profissionais com Curso Técnico de Nível Médio em Segurança do Trabalho (Vaga 06) e uma vaga para Curso Técnico de Nível Médio em Eletrotécnica ou Eletroeletrônica (Vaga 07).

Há ainda vagas para instrutor mensalista Nível II. Para estas oportunidades podem se candidatar: Vaga 08: graduados em Engenharia Civil – 1 vaga; Vaga 09: Nível superior em Engenharia Civil ou Engenharia Elétrica ou Engenharia Mecânica ou Engenharia Florestal ou Engenharia de Produção ou Arquitetura e Urbanismo com especialização em Segurança do Trabalho – 1 vaga; Vaga 10: Nível superior em Engenharia Mecânica ou Nível superior completo com Curso Técnico em Refrigeração e Climatização – 1 vaga; Vaga 11: Nível superior em Engenharia Elétrica ou Engenharia de Automação Industrial ou Engenharia Mecatrônica – 1 vaga.

A contratação de pessoal no SENAI AP obedece ao regime celetista – Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Não poderão participar do Processo Seletivo, os candidatos que possuam vínculo de parentesco, natural ou civil, com dirigente ou empregado do Serviço Social da Indústria (SESI) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá.

