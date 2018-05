Concurso da Prefeitura Municipal de Macapá

Após 13 anos a Prefeitura de Macapá realizará concurso público, onde buscamos firmar contrato com uma empresa renomada em prestação de serviços em realização de concurso público com expertise Nacional em diversas áreas.

O Concurso destina-se ao provimento de cargos vagos na área da saúde e dos cargos que vierem a vagar ou forem criados, durante o prazo de validade do Concurso, nos termos do Regime Jurídico Estatutário, regido pela Lei Complementar nº 122/2018 de 16/04/2018.

Os candidatos nomeados estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Macapá, Lei Complementar nº 122/2018- PMM.

Ensino Superior Completo:

Cargo/Especialidade Nº Total de Vagas (1) Vencimento Base

Médico Clínico – Clínico Geral 10 + Cadastro Reserva R$ 4.000,00

Médico Cardiologista 01 + Cadastro Reserva R$ 4.000,00

Médico Dermatologista 01 + Cadastro Reserva R$ 4.000,00

Médico Endocrinologista 01 + Cadastro Reserva R$ 4.000,00

Médico Geriatra 01 + Cadastro Reserva R$ 4.000,00

Médico Ginecologista e Obstetra 13 + Cadastro Reserva R$ 4.000,00

Médico Oftalmologista 02 + Cadastro Reserva R$ 4.000,00

Médico Neurologista 01 + Cadastro Reserva R$ 4.000,00

Médico – Pediatra 13 + Cadastro Reserva R$ 4.000,00

Médico – Psiquiatra 02 + Cadastro Reserva R$ 4.000,00

Médico -Ultrassonografista 02 + Cadastro Reserva R$ 4.000,00

Obs: Na área médica 11 Especialidades e 47 Vagas como informado na tabela acima.

CARGOS: ESPECIALISTAS EM SAÚDE

Cargo/Especialidade Nº Total de Vagas (1) Vencimento Base

Assistente Social 02 + Cadastro Reserva R$ 2.100,00

Biomédico 03 + Cadastro Reserva R$ 2.100,00

Cirurgião Dentista 02 + Cadastro Reserva R$ 2.100,00

Endodontista 02 + Cadastro Reserva R$ 2.100,00

Enfermeiro 35 + Cadastro Reserva R$ 2.100,00

Engenheiro Sanitarista 01 + Cadastro Reserva R$ 2.172,00

Farmacêutico 09 + Cadastro Reserva R$ 2.100,00

Fisioterapeuta 03 + Cadastro Reserva R$ 2.100,00

Fonoaudiólogo 02 + Cadastro Reserva R$ 2.100,00

Nutricionista 04 + Cadastro Reserva R$ 2.100,00

Psicólogo 02 + Cadastro Reserva R$ 2.100,00

Terapeuta Ocupacional 01 + Cadastro Reserva R$ 2.100,00

Administrador Hospitalar 02 + Cadastro Reserva R$ 2.100,00

14 Cargos como especialistas em saúde.

CARGO: ADMINISTRADOR

Cargo/Especialidade Nº Total de Vagas (1) Vencimento Base

Administrador 01 + Cadastro Reserva R$ 2.100,00

69 Vagas para Especialistas em Saúde

Ensino Médio Completo:

Cargo/Especialidade Nº Total de Vagas (1) Vencimento Base

Técnico em Enfermagem 100 + Cadastro Reserva R$ 1.216,80

Técnico em Saúde Bucal 02 + Cadastro Reserva R$ 1.216,80

Técnico em Laboratório 06 + Cadastro Reserva R$ 1.216,80

Técnico em Nutrição 02 + Cadastro Reserva R$ 1.216,80

110 Vagas na Área Técnica

CARGOS: AGENTES DE SAÚDE

Cargo/Especialidade Nº Total de Vagas (1) Vencimento Base

Agente Comunitário de Saúde 180 + Cadastro Reserva R$ 1.014,00

Agentes de Combate às Endemias 38 + Cadastro Reserva R$ 1.014,00

218 Vagas para Agentes de Saúde.

No total, Abriremos para 31 cargos em diversas áreas da saúde, para nível médio em suas áreas técnicas e superiores, totalizado 444 vagas para chamamento imediato na área da saúde.

Serão reservadas aos candidatos negros 20% (vinte por cento) das vagas existentes e das que vierem a surgir durante o prazo de validade do concurso, para cada um dos cargos oferecidos, de acordo com a Lei nº 2302/2018 , lei essa criada na atual gestão pelo Prefeito Clécio, atendendo assim a legislação Federal, bem como um pleito do movimento Estadual e Municipal.

Cronograma Previsto (Sujeito a Alterações):

Período de inscrições (exclusivamente via internet). 10/05 a 08/06/2018

Aplicação das Provas Objetivas e Discursivas. 05/08/2018

Prazo para apresentação dos títulos. 19 a 25/09/2018

Publicação do Edital de Resultado Final. 06/11/2018