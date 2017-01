Casa Fora do Eixo Amapá e sede da Mídia NINJA AP brutalmente atacadas pela PM

A Casa Fora do Eixo Amapá, centro de ativismo e cultura em Macapá e sede da Mídia NINJA no estado, foi brutalmente atacada durante a noite de ontem (08/01) na realização do projeto Domingo na Casa, conhecido evento cultural da cidade.

O público do evento e os moradores da Casa passaram por momentos de terror, com a invasão do espaço por diversos policiais fora do horário de serviço e também soldados fardados que apontaram armas, gritaram, agrediram com socos e chutes, ofenderam verbalmente, num verdadeiro linchamento moral contra as pessoas e o espaço, sem qualquer medida legal, sem mandado de busca ou qualquer prerrogativa jurídica para a ação.

O motivo alegado para a truculência da PM foi de ter sido acionada para conter uma suposta “perturbação do sossego público”. A casa e todos seus cômodos foram revistadas minuciosamente, dos quartos ao porão, e nada foi encontrado.

Um participante do evento foi detido, assim como o músico, articulador do Fora do Eixo no Amapá e produtor cultural Otto Ramos. Ambos foram conduzidos ao CIOSP (Centro Integrado de Operações e Segurança Pública) e permaneceram detidos em celas, seminus, por mais de uma hora, até a chegada do delegado para colher os depoimentos e a denúncias que serão formalizadas contra os envolvidos dentro dos marcos da lei e da garantia dos direitos constitucionais.

Passadas as horas de terror, seguiremos firmes com nossas atividades culturais no Amapá: realizaremos o projeto Zanketeiros do Trem, com o Fineias Nelutty, continuaremos produzindo material audiovisual sobre a Cultura Indígena do Amapá – Palikur e Galibi Marworno, vamos manter o Domingo na Casa, vamos realizar o Grito Rock 2017 e vamos fazer mais uma grande edição do Festival Quebramar.

A onda conservadora que assola o Brasil e o mundo autoriza a violência e normaliza casos como esses, em que a Polícia se sente no direito de invadir um espaço de resistência e atacar pessoas sem se preocupar com as consequências.

Continuaremos na luta contra o autoritarismo, o abuso de poder e a força das armas. O Fora do Eixo e a Mídia NINJA reforçam seus valores pacíficos, a importância das ações culturais e engrossa o coro pela desmilitarização da polícia brasileira, uma das que mais mata e morre no mundo. Não vão nos intimidar.

Fonte: Midia Ninja