Trilha do Futuro auxilia estudantes a descobrirem vocação profissional

O evento ofereceu oficinas gratuito para alunos do Ensino Médio de escolas públicas e particulares

Sabe-se que o aluno do Ensino Médio vive uma etapa de muitas escolhas, e decidir o que quer ser no futuro muitas vezes é difícil. Visando contribuir com este momento, a Faculdade Estácio de Macapá, organizou o evento “Na Trilha do Futuro”, que aconteceu nesta quarta-feira, 04, o evento tem como objetivo mostrar para os alunos do Ensino Médio as diversas possibilidades de escolha profissional, os ajudando na tomada de decisão. Na ocasião, professores e acadêmicos de dez cursos da Instituição mostraram, através de oficinas, como é a vida universitária, além de oportunizar a vivência do que é cada profissão e seu mercado de trabalho.

A Diretora Geral da Estácio Macapá, Aline Búrigo, fala sobre a difícil escolha da profissão. “Sabemos que na fase final do Ensino Médio, os jovens vivem um turbilhão de questionamentos e dúvidas, entre elas, a escolha da profissão a seguir é mais um elemento de ansiedade em suas vidas. Percebemos que muitos jovens procuram nossa faculdade sem saber bem que carreira seguir e em qual curso superior ingressar. Na dúvida, escolhem sem muita reflexão e, por vezes, abandonam o curso pelo caminho. Nós estamos aqui para ajudar esses jovens na escolha certa”, declara Aline.

Matheus Cauã de 15 anos, cursa o 1º ano, na Escola Visconde de Mauá, diz que já decidiu o que quer para o futuro. “Gostei muito da oficina de fotografia e é isso que quero para meu futuro. Pretendo trabalhar na área de Jornalismo ou Publicidade e Propaganda”, afirma o estudante.

Cerca de 150 alunos, de 15 escolas de Ensino Médio estiveram presente na Trilha do Futuro,em que foram ofertados 15 oficinas de várias áreas do conhecimento como: Vivenciando um dia de advogado; O enfermeiro na assistência a pacientes com lesões na pele; O Psicólogo na orientação profissional; Atenção dietética e avaliação nutricional no atendimento ambulatorial; Fisioterapia em ortopedia e traumatologia; Descubra o segredo da criação publicitaria; A magia da TV; Um olhar microscópico; Mestres da segurança – proteja a rede sem fio da sua casa; entre outras.

