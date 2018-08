Confira assuntos de Atualidades que podem cair no Enem

Professores afirmam que estar atualizado sobre as notícias faz diferença

Amanda Cerqueira, 16 anos, tem o sonho de se tornar engenheira de produção e, para isso, estuda 6 horas por dia, além do período em que está na escola. No descanso entre uma matéria e outra, ela usa o celular, mas se engana quem pensa que a jovem está falando com o crush ou vendo as redes sociais. São as notícias que deixam a estudante atenta e por uma razão bem simples: Atualidades é uma das cobranças do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“Sempre leio uma reportagem por dia e umas três no final de semana. Além disso, fico atenta ao ‘Moments’ do Twitter. Ele reúne uma série de publicações de jornais e revistas sobre um mesmo assunto, o que facilita na hora de se atualizar. Procuro sempre alternar os assuntos também, e a gente sempre leva alguns deles para debater na aula”, contou a aluna do Colégio São Paulo.

No dia 13 de setembro do ano passado, o CORREIO publicou uma reportagem sobre os desafios que pessoas com deficiência auditiva enfrentam para estudar. Um mês depois, o Enem pediu que os candidatos fizessem uma redação sobre os Desafios para Formação Educacional de Surdos no Brasil.

Saiba mais no Correio 24 Horas