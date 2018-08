Vida fitness: saiba qual é o momento ideal para fazer abdominais

Você precisa ter atenção ao conjunto de músculos do abdômen, pélvicos e a lombar durante o seu treino

Quer praticar atividade física da forma correta? Você precisa ter atenção ao conjunto de músculos do abdômen, da lombar e pélvicos. Essa região do corpo são essenciais para otimizar o desempenho no treino, corrigir a postura no cotidiano e ainda evita lesões.

Para fazer musculação ou atividades aeróbicas (corrida, remo e elíptico), o ideal é iniciar o treino com exercícios que trabalhem a região do abdômen, lombar e pélvis. Isso vai aquecer a musculatura, diminuir a sobrecarga a lombar e ajudar na estabilidade do tronco durante as séries.

Saiba mais no iBahia