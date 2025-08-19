Escolas indígenas de Roraima assistem a espetáculo amazonense sobre lenda amazônica no Teatro Municipal de Boa Vista

Projeto leva alunos do 2º ao 5º ano para assistir “A Maravilhosa História do Sapo Tarô Bequê”, da Cia. Arte & Fato nesta terça (19), promovendo intercâmbio cultural entre Roraima e AmazonasNo dia 19 de agosto (terça-feira), alunos do 2º ao 5º ano de 12 Escolas Municipais Indígenas (EMIs) de Boa Vista (RR) irão vivenciar uma experiência cultural única por meio do projeto “Escola Vai ao Teatro”. A ação contará com a apresentação do espetáculo “A Maravilhosa História do Sapo Tarô Bequê”, inspirado na obra de Márcio Souza, autor amazonense de destaque na literatura brasileira.

A peça será encenada pela Associação dos Artistas Cênicos do Amazonas – Arte & Fato no Teatro Municipal de Boa Vista. A apresentação faz parte do projeto “INFÂNCIAS – Nos beiradões do grande rio”, que circula pelos estados do Amazonas, Roraima e Pará. As escolas participantes realizarão o translado de ida e de volta dos alunos até o local da ação, utilizando transportes escolares.

As unidades de ensino envolvidas são: EMI Clemente dos Santos, EMI Dukuzzyy Sebastião, EMI Francisca Gomes da Silva, EMI Ignês Benedicto, EMI Ko’ko Ermelinda Raposo da Silva, EMI Martins Pereira da Silva, EMI Tuxaua Albino Morais, EMI Vicente André da Silva, EMI Vovó Antônia Celestina da Silva, EMI Vovô Jandico da Silva, EMI Vovó Tereza da Silva e EMI Vovó Terezinha da Silva.

O espetáculo “A Maravilhosa História do Sapo Tarô Bequê” resgata a tradição da oralidade amazônica, baseada na mitologia do povo Tukano, ao narrar a trajetória de um sapo que sonha em se tornar humano. Transformado pelo Pai do Mato, Cainhamé, e unido à Moça Juruti, criada da folha do tajá, o personagem precisa provar-se digno conquistando o fogo guardado pelo temido feiticeiro Urubu-Rei. A narrativa atinge seu ápice quando Tarô Bequê enfrenta a tragédia na maloca dos mortos, em uma releitura regional da célebre jornada de Orfeu ao submundo em busca de Eurídice.

Formação de novas plateias



Segundo Dyego Monnzaho, presidente da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Roraima (Fetec), a iniciativa vai muito além do entretenimento: “O projeto ‘Escola Vai ao Teatro’ fortalece as ações de formação de novas plateias e mediação realizadas pela Prefeitura de Boa Vista. Nesta edição, termos um grupo de Manaus, sendo uma grande companhia de teatro nortista, e ainda realizando um trabalho em cima da obra de Márcio Souza, que irá proporcionar aos alunos da rede municipal uma grande experiência teatral a partir da vivência e do intercâmbio proposto entre a Cia. Arte & Fato e o Teatro Municipal de Boa Vista”, diz ele.

A proposta reforça o papel da arte como ferramenta pedagógica, possibilitando que estudantes indígenas tenham acesso à produção teatral regional e ao contato com obras que valorizam a cultura amazônica. Além disso, o projeto busca estreitar laços entre escolas, artistas e a comunidade, ampliando o repertório cultural e fortalecendo a identidade local.

Ficha técnica

Dramaturgia: Márcio Souza

Direção Geral: Douglas Rodrigues

Direção Musical: Jeferson Mariano e Regina Santos

Figurinos: Douglas Rodrigues e Dione Maciel

Confecção de Figurinos: Dione Maciel, Solange Ramos, Rosa Malagueta e Douglas Rodrigues.

Cenário: Douglas Rodrigues

Confecção: Dione Maciel, Assentamento Waimiri Atroari, Miguel Dessana, Ailton Esculturas.

Maquiagem: AACA – Arte&Fato

Esculturas: Ailton Esculturas.

Trilha Original

Espumas – Bell Esculturas

Produção: Bitta Catão e Dione Maciel.

Produção geral: Wesley Almeida.

Coro Coreográfico

Mário Jorgi

Sam Kelwen

Miro Messa

Eduardo Oliveira

Músicos

Alan Jones – Percussão

Jeferson Silva – Efeitos e flautas

Regina Santos – Efeitos e flautas.

Anderson Barreto – Flautas

Atores

Israel Castro – Sapo Tarô Bêque

Karol Medeiros – Juruti

Michel Guerreiro – Mucura e Missionária

Idelson Mouta – Urubu Rei

Acácia Mié – Cobra Surucucu

Leonel Worton – Cainhamé

Produção Executiva



AACA – Associação dos Artistas Cênicos do Amazonas – Arte&Fato

Crédito das fotos

Bruno Lopes e Hamyle Nobre/Divulgação

Informações

(92) 98166-5823 – Assessoria de imprensa

