Escolas indígenas de Roraima assistem a espetáculo amazonense sobre lenda amazônica no Teatro Municipal de Boa Vista
Projeto leva alunos do 2º ao 5º ano para assistir “A Maravilhosa História do Sapo Tarô Bequê”, da Cia. Arte & Fato nesta terça (19), promovendo intercâmbio cultural entre Roraima e AmazonasNo dia 19 de agosto (terça-feira), alunos do 2º ao 5º ano de 12 Escolas Municipais Indígenas (EMIs) de Boa Vista (RR) irão vivenciar uma experiência cultural única por meio do projeto “Escola Vai ao Teatro”. A ação contará com a apresentação do espetáculo “A Maravilhosa História do Sapo Tarô Bequê”, inspirado na obra de Márcio Souza, autor amazonense de destaque na literatura brasileira.
A peça será encenada pela Associação dos Artistas Cênicos do Amazonas – Arte & Fato no Teatro Municipal de Boa Vista. A apresentação faz parte do projeto “INFÂNCIAS – Nos beiradões do grande rio”, que circula pelos estados do Amazonas, Roraima e Pará. As escolas participantes realizarão o translado de ida e de volta dos alunos até o local da ação, utilizando transportes escolares.
As unidades de ensino envolvidas são: EMI Clemente dos Santos, EMI Dukuzzyy Sebastião, EMI Francisca Gomes da Silva, EMI Ignês Benedicto, EMI Ko’ko Ermelinda Raposo da Silva, EMI Martins Pereira da Silva, EMI Tuxaua Albino Morais, EMI Vicente André da Silva, EMI Vovó Antônia Celestina da Silva, EMI Vovô Jandico da Silva, EMI Vovó Tereza da Silva e EMI Vovó Terezinha da Silva.
O espetáculo “A Maravilhosa História do Sapo Tarô Bequê” resgata a tradição da oralidade amazônica, baseada na mitologia do povo Tukano, ao narrar a trajetória de um sapo que sonha em se tornar humano. Transformado pelo Pai do Mato, Cainhamé, e unido à Moça Juruti, criada da folha do tajá, o personagem precisa provar-se digno conquistando o fogo guardado pelo temido feiticeiro Urubu-Rei. A narrativa atinge seu ápice quando Tarô Bequê enfrenta a tragédia na maloca dos mortos, em uma releitura regional da célebre jornada de Orfeu ao submundo em busca de Eurídice.
Formação de novas plateias
Segundo Dyego Monnzaho, presidente da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Roraima (Fetec), a iniciativa vai muito além do entretenimento: “O projeto ‘Escola Vai ao Teatro’ fortalece as ações de formação de novas plateias e mediação realizadas pela Prefeitura de Boa Vista. Nesta edição, termos um grupo de Manaus, sendo uma grande companhia de teatro nortista, e ainda realizando um trabalho em cima da obra de Márcio Souza, que irá proporcionar aos alunos da rede municipal uma grande experiência teatral a partir da vivência e do intercâmbio proposto entre a Cia. Arte & Fato e o Teatro Municipal de Boa Vista”, diz ele.
A proposta reforça o papel da arte como ferramenta pedagógica, possibilitando que estudantes indígenas tenham acesso à produção teatral regional e ao contato com obras que valorizam a cultura amazônica. Além disso, o projeto busca estreitar laços entre escolas, artistas e a comunidade, ampliando o repertório cultural e fortalecendo a identidade local.
Ficha técnica
Dramaturgia: Márcio Souza
Direção Geral: Douglas Rodrigues
Direção Musical: Jeferson Mariano e Regina Santos
Figurinos: Douglas Rodrigues e Dione Maciel
Confecção de Figurinos: Dione Maciel, Solange Ramos, Rosa Malagueta e Douglas Rodrigues.
Cenário: Douglas Rodrigues
Confecção: Dione Maciel, Assentamento Waimiri Atroari, Miguel Dessana, Ailton Esculturas.
Maquiagem: AACA – Arte&Fato
Esculturas: Ailton Esculturas.
Trilha Original
Espumas – Bell Esculturas
Produção: Bitta Catão e Dione Maciel.
Produção geral: Wesley Almeida.
Coro Coreográfico
Mário Jorgi
Sam Kelwen
Miro Messa
Eduardo Oliveira
Músicos
Alan Jones – Percussão
Jeferson Silva – Efeitos e flautas
Regina Santos – Efeitos e flautas.
Anderson Barreto – Flautas
Atores
Israel Castro – Sapo Tarô Bêque
Karol Medeiros – Juruti
Michel Guerreiro – Mucura e Missionária
Idelson Mouta – Urubu Rei
Acácia Mié – Cobra Surucucu
Leonel Worton – Cainhamé
Produção Executiva
AACA – Associação dos Artistas Cênicos do Amazonas – Arte&Fato
Crédito das fotos
Bruno Lopes e Hamyle Nobre/Divulgação
Informações
(92) 98166-5823 – Assessoria de imprensa