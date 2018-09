Dor na perna pode ser sinal de doença arterial periférica

Danielle Abreu

Munique – A pessoa sai para caminhar e sente uma dor na perna. Para e o incômodo some; anda e ele volta. Acha que é câimbra, reflexo da coluna ou que está fora de forma. Realmente pode ser uma dessas opções. Ou não. É possível que seja sinal de que uma artéria da perna esteja obstruída e, assim, não esteja oxigenando os tecidos adequadamente. A chamada doença arterial periférica passa despercebida em 80% dos casos e pode resultar em amputação.

— Segundo a literatura médica, a doença atinge de 15% a 20% da população com mais de 55 anos — diz Julio Peclat, diretor da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV).

O assunto foi um dos temas do workshop “Em direção a novos tratamentos para doenças cardiovasculares”, promovido pela Bayer durante o Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC), no fim do mês passado, em Munique, na Alemanha. A principal preocupação dos médicos está relacionada a não identificação dos sintomas para um problema que pode ser grave.

— Uma dor na perna, qualquer uma, deve ser avaliada. Na dúvida, procure um angiologista ou cirurgião vascular — afirma Peclat.

