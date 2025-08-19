IA domina algoritmos de busca e pode consolidar nova era na internet

Dados mostram crescimento de buscas por voz e respostas geradas por IA

Os principais mecanismos de busca implementaram recursos baseados em Inteligência Artificial (IA) que têm alterado o comportamento dos usuários na internet. Análises apontam que, até 2026, essa tecnologia será fundamental para determinar a relevância e o ranking de conteúdos, alterando diretamente as estratégias tradicionais de otimização.

As mudanças já se materializam nos resultados de pesquisa de um dos gigantes do ramo, o Google, que implementou o recurso AI Overviews (“visão geral de IA”), que funciona com base no Gemini e busca respostas na web para fornecer resumos com os principais resultados no topo da página.

“Em 2025, 86,8% das consultas no Google exibem elementos do GEO (Generative Engine Optimization), o que reduz o número de acessos dos sites tradicionais. Alguns relataram perdas de até 70% no tráfego”, compartilha a CEO da Experta, Flávia Crizanto.

A especialista explica que essas alterações já se avizinhavam desde 2023, com o aumento do uso de IA nas tarefas do cotidiano, especialmente por meio de chats com IAs generativas. A consolidação dessa transformação obriga especialistas em construção de autoridade digital a repensarem métodos tradicionais – já que, frente não somente aos dados de pesquisas recentes, mas também ao comportamento dos grandes mecanismos de pesquisa, identificar uma agência de link building boa representa um fator crítico na reformulação de estratégias de SEO compatíveis com a nova realidade automatizada.

Busca “conversacional” substitui palavras-chave tradicionais

O consultor e especialista em SEO, John Martin, observa que as palavras-chave tradicionais estão evoluindo para um formato conversacional. Enquanto anteriormente os usuários digitavam termos como “lente câmera”, por exemplo, agora utilizam frases completas como “encontre uma câmera com abertura boa e o preço satisfatório” em plataformas como ChatGPT ou Gemini.

Por isso, ele e demais profissionais da área defendem que empresas que atuam como agência de SEO no Brasil precisam compreender que o foco migrou da identificação de palavras-chave específicas para a compreensão de intenções complexas de busca e identificação de público-alvo.

Martin destaca que a pesquisa se transformou em conversação, na qual o mecanismo de busca assume papel não apenas de assistente, mas de companheiro cotidiano para questionamentos diversos. Isto representa um desafio para estratégias publicitárias tradicionais, especialmente no Google Ads, onde campanhas dependiam da identificação precisa de palavras-chave digitadas pelos usuários.

Especialistas apontam AEO como futuro da otimização digital

O conceito de AEO (Answer Engine Optimization) é considerado uma das evoluções naturais do SEO tradicional. A abordagem busca entregar a resposta mais direta, clara e confiável possível dentro do próprio mecanismo de busca, sem exigir que o usuário clique em links.

Adaptar sites e conteúdos a essa realidade passou a ser uma necessidade imediata. No mercado, ventila-se ser fundamental que a otimização técnica dos sites considere elementos que facilitem a leitura por bots de assistentes virtuais, como o uso adequado de dados estruturados e a criação de respostas diretas a perguntas comuns dos usuários.

As estratégias desenvolvidas por agência de PR digital também se beneficiam dessa nova lógica de posicionamento, já que as práticas aumentam a chance de o conteúdo aparecer em recursos não tradicionais da página de resultados do mecanismo de busca, como resultados por voz ou destaques no Google Imagens.

No caso das buscas por imagem, audiodescrições e alt texts (textos alternativos) bem construídos se tornam essenciais tanto para acessibilidade, quanto para o desempenho nas ferramentas de busca.

Empresas reformulam estratégias para alimentar modelos de IA

Segundo análise da Pipehline Services, quatro em cada dez melhorias em produtos digitais passarão a depender principalmente de ferramentas analíticas baseadas em IA para alcançarem relevância. Paralelamente, 75% das funções operacionais de marketing nas empresas que adotam IA serão transformadas em iniciativas de caráter estratégico.

A evolução promete personalização em massa dos resultados, considerando histórico de navegação individual, preferências comportamentais e contexto geográfico. Conforme a análise, as ferramentas de IA também possibilitarão a criação automatizada de estruturas de conteúdo otimizadas e análise preditiva de performance.

“As empresas precisam reformular suas estratégias digitais. O foco atual está na otimização de dados estruturados que possam alimentar modelos generativos, além do desenvolvimento de conteúdo que as IAs possam referenciar como fonte confiável, como, por exemplo, pesquisas exclusivas, análises especializadas e dados únicos, especialmente se divulgados em primeira mão”, destaca Flávia Crizanto.

Experiência do usuário irá influenciar a classificação

A experiência do usuário assumirá papel ainda mais central no SEO dominado pela IA. Segundo projeções do Guru News, os algoritmos priorizarão sinais como tempo de permanência na página, taxas de rejeição e padrões de interação com o conteúdo. Dessa forma, sites precisarão implementar layouts adaptativos para diferentes dispositivos e experiências personalizadas em tempo real.

Flávia Crizanto conclui: “O cenário atual premia organizações que conseguem se posicionar como fontes primárias para o treinamento de modelos de IA. Isso exige autoridade genuína, não apenas otimizações superficiais.”

