10 funções e dicas para usar o assistente virtual da Google

Andressa Neves

O Google Assistente foi apresentado em 2016, mas só chegou ao Brasil no ano seguinte. Concorrente da Siri, da Apple (bem como da Cortana, da Microsoft, e Alexa, da Amazon), a assistente virtual da Google traz funcionalidades para a execução de tarefas de forma rápida e interativa nos smartphones Android, além dos speakers inteligentes da linha Google Home.

Substituindo o Google Now, o Google Assistente conta com inteligência artificial para fazer chamadas telefônicas, enviar mensagens de texto, abrir aplicativos e até mesmo para indicar restaurantes. Usando comandos de voz, o assistente pessoal da Google dispensa que os usuários utilizem as mãos para usar o smartphone – mas quem preferir, pelo smartphone é possível solicitar tarefas para o Google Assistente por meio de texto.

O assistente pode ser acessado de duas maneiras: pressionando por alguns segundos o botão home do smartphone ou dizendo “Ok, Google”. Confira algumas das funções e dicas para aproveitar ainda mais a funcionalidade.

