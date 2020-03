Tem lançamento de livro na Quarta de arte da Pleta no Sankofa

A Quarta de arte da Pleta e o coletivo 25 das Pretas lança o livro: “Caboclo Félix – Negras mãos entre o seringal e a arte”

no dia 4 de março às 17:30 no sankofa com transmissão ao vivo do programa café com notícia

O livro “Caboclo Félix – Negras mãos entre o seringal e a arte” é fruto de uma pesquisa de 6 anos, resultando numa literatura que transita entre uma biografia familiar e a investigação acadêmica. Escrito pela filha do personagem central, o livro conta a história de Milton Peloso, um caboclo afroindígena que viveu em três territórios do interior da Amazônia brasileira. Um homem do povo, boêmio que conheceu os encantos e os desencantos da floresta, e chegou a viver do extrativismo e da pesca, mas teve que se transformar em um soldado da borracha fordista.

Toda a renda arrecadada com a venda do livro vai para o fundo do projeto social “Por Mais Cem Anos” que os irmãos Peloso da Silva criaram para transformar a casa onde a família se criou no Centro Cultural Milton e Eunice Peloso, espaço a serviço da população da cidade de Santarém e região do Baixo Amazonas.

Carinhosamente,

Euniciana Peloso da Silva.

