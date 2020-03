Continuam abertas as inscrições para I Congresso Macapá 300 anos

A Prefeitura de Macapá lançou em fevereiro deste ano o edital para inscrições de trabalhos científicos do I Congresso Macapá Rumo aos 300 Anos. O evento, realizado em parceria com a Universidade do Estado do Amapá (Ueap) e Universidade Federal do Amapá (Unifap), tem o objetivo de coletar e divulgar estudos de vários temas no âmbito do município que possam contribuir na construção da Macapá a curto, longo e médio prazo dentro do Projeto Macapá 300 Anos. As inscrições podem ser feitas pelo site http://300anos.macapa.br/congresso/ até o dia 26 de março.

A primeira edição do congresso está dividida em quatro eixos temáticos: Gestão e Finanças Públicas Municipais, Desenvolvimento Humano e Social da Cidade, Desenvolvimento Econômico de Macapá de Agora e para o Futuro e o Desenvolvimento Ambiental e Urbano.

O congresso acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2020. Pesquisadores, acadêmicos, professores que queiram divulgar seus estudos, pesquisas, publicações, trabalhos de conclusão de curso de graduação e especialização, dissertação de mestrado, tese de doutorado ou pós-doutorado, em formato de artigo científico, terão a oportunidade de apresentar seus trabalhos.

Serviço

Data: 03/03 (terça-feira)

Local: Sempla

Sugestão de entrevista: Paulo Mendes – secretário de Planejamento de Macapá

Amelline Borges

