Poeta Kassia Modesto se apresenta pelo projeto Outubro Poesia, em Macapá

Programação do Outubro Poesia “A Rosa do Povo” continua nesta sexta-feira (28), com a potência poética de Kassia Modesto .

O evento acontece no Quintal Encantado da Luh, um espaço pensado para os bons encontros, frequentado por artistas e entusiastas da arte.

Um dos objetivos do projeto é levar a poesia aos mais variados espaços culturais de Macapá, com intuito de celebrar a arte da escrita e seus autores.

Kassia Modesto protagoniza esta edição do projeto com o recital Poesia ao Pé do Ouvido,

Os artistas convidados são Anthony Barbosa, Carla Nobre, Edu Gomes, Poetas Azuis, Cia de Artes Uirapuru, Ricardo Iraguany, Brenda Zeni, Wendel Cordeiro e Mary Paes,

Mais de Kassia Modesto

É atriz, poeta, escritora e radialista. Acadêmica de Direito. Trabalha com produção cultural independente, há 10 anos. Escreve desde a infância.

A escritora tem na poesia a sua maior paixão e traduz em palavras as vivências amorosas, românticas e eróticas que permeiam os seus escritos. Tem em seu currículo, participação em coletâneas poéticas nacionais e regionais.

Atualmente trabalha no projeto “Poesia ao Pé do Ouvido”, um apanhado de poemas recheados de sensualismo e romance.

Sobre o Outubro Poesia

O projeto celebra a democracia, a liberdade de expressão, a alegria e as diferentes formas de ser e amar.

Esta ação se encerra em 31 de outubro, Dia Nacional da Poesia. Nesta data, o Coletivo Juremas realiza o lançamento do Manifesto Juremas de Literatura.

Outubro Poesia “A Rosa do Povo” é realizado pelo Coletivo Juremas e nesta edição conta com o apoio da produtora Ói Nóiz Akí, Quarta de Artes da Pleta, Quintal Encantado da Luh e O Blog da Mary.

Produção: Acessa Cult Produções (exclusiva deste evento).

Serviço :

Recital Poesia ao Pé do Ouvido – Kassia Modesto | Outubro Poesia

Dia: 28 de outubro | sexta-feira | 19h

Local: Quintal Encantado da Luh

Av.: José Ferreira do Amaral, 60 | Bairro São Lázaro| Macapá/AP

Foto de capa: Alexandre Brito

