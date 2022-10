Qual a melhor Playlist quando Joga no Cassino online

Está mais do que provado que nas mais variadas atividades que possa realizar, a música que está ouvindo irá ter um impacto muito grande em suas decisões e atitudes. Por exemplo, se estiver ouvindo uma música de rock ou metal, o mais provável é que fique com a disposição de cometer maiores riscos. Pelo contrário, se optar por uma música mais calma, poderá não querer fazer apostas tão arriscadas.

Portanto, a questão se coloca: qual é o melhor tipo de música para jogar? Ou até mesmo se existe já uma playlist definida para beneficiar em todas suas decisões? Apesar de não existir, iremos listar algumas que o poderão ajudar. Até porque se divertir nos melhores casinos online, deverá ser sempre uma prioridade. Claro que os próprios jogos de cassino online já apresentam suas músicas. Porém, se não gostar do que estão apresentando, esses são alguns títulos que poderá querer adicionar junto de sua playlist para jogar seus jogos favoritos de cassino online.

· Viva Las Vegas – Elvis Presley jogar com você no Cassino online

Lançado em 1964, a facha Viva Las Vegas é um dos números mais populares de Elvis – apesar de ele nunca ter cantado ao vivo. Foi gravado para seu filme de mesmo nome no qual ele co-estrelou com Ann-Margre. Como o próprio nome indica, essa música serve para você conseguir relaxar, ao mesmo tempo que se diverte jogando no cassino, com métodos como o casino Pix ou outros também conhecidos.

· Poker Face – Lady Gaga, para uma sessão mais descontraída

Um dos singles mais vendidos de todos os tempos, Poker Face foi o segundo single de Lady Gaga em seu álbum de estreia de 2008, The Fame. Vencedora do Grammy, essa acaba sendo uma facha mais descontraída, mas com um ritmo muito interessante. Acima de tudo, é uma escolha mais moderna, para acompanhar em seu jogo online.

· Love is a Losing Game – Amy Winehouse, para jogar com muito soul

Em alternativa, tirada de seu icônico álbum de 2006, Back to Black, a balada comovente, da falecida cantora Amy Winehouse, compara o mundo do amor a um jogo de cartas. Sem dúvida que esse foi um dos maiores sucessos dessa emblemática interprete. Acima de tudo, é uma escolha para todos os jogadores que gostam de estar jogando com muito soul e sentimentos em seus ouvidos. Com certeza que facilmente irá estar ainda mais focado.

· The Gambler – Kenny Rogers

Tirada de seu álbum número de 1978, essa faixa era originalmente um original de Don Schlitz, mas Kenny Rogers é quem a tornou famosa. É tudo sobre um jogador que conhece o narrador em um trem e dá alguns conselhos mundanos antes de falecer pacificamente durante o sono. Rogers conseguiu um merecido Grammy Awardde melhor performance vocal masculina com essa música épica. Assim, irá estar viajando para outros tempos, sendo até uma excelente escolha para ter a sensação de estar jogando em um cassino físico em Las Vegas.

· Spin Me Round – Dead or Alive

Aprecia poder jogar caça-níqueis ou roleta? Então Spin Me Round é a música perfeita para você, por razões óbvias. Essa música pop dos anos 80 é tão cativante que pode se tornar viciante em algum momento. Então apostamos que ela ficará presa na sua cabeça toda vez que você girar os rolos ou jogar no blackjack. Esperamos que isso faça você se sentir com sorte durante essa sessão.

· Another Bites the Dust – Queen, um verdadeiro clássico

Essa música é uma boa escolha para sua playlist, em qualquer cenário, mas principalmente se estiver em modo competitivo, como nos jogos de cassino. A música é groovy, cativante e faz você se sentir invencível enquanto a ouve. Logo, é perfeita para o acompanhar nas suas melhores apostas de jogo.

Cassinos online também usam música em seus jogos

O poder da música em suas sessões de jogo é mais do que evidente. Prova que os próprios desenvolvedores de jogos de cassino online investem fortunas para encontrarem as melhores músicas para encaixarem em seus jogos. Uma escolha acertada para a temática de seu jogo de cassino online poderá significar que seus jogadores vão estar mais tempo jogando esse mesmo título, ao mesmo tempo que se divertem ao máximo com sua jogabilidade.

